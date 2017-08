St. Blasien Liebesbriefe auf Deutsch: Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Das Goethe-Institut veranstaltet Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene in den Räumen des Kollegs St. Blasien. Die Sprache wird nicht nur in der Schulbank gelernt.

St. Blasien – 73 Kinder und Jugendliche aus 18 Nationen sind momentan wieder in St. Blasien zu Gast. Wie in jedem Sommer veranstaltet das Goethe-Institut Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene in den Räumen des Kollegs St. Blasien. Aber es wird nicht nur gelernt, auch der Spaß kommt nicht zu kurz.

Aus einem Lautsprecher in der Ecke des Klassenraums dröhnen aktuelle Hits, und an den Tischen wird in Gruppen mit unterschiedlichen Plastikmüllsäcken hantiert. „Mode“ lautet der Titel dieses Projektes, und dem Wetter zu Beginn des Kurses angepasst designen die Sprachschülerinnen und -schüler Regenbekleidung, die am Abschlussabend vorgeführt werden soll. „Die Kinder durften sich aussuchen, was sie machen wollen“, erklärt Kurskoordinator Jakob Fidler. Zur Wahl standen außer dem Modeprojekt auch noch Theater und Video.

Anders als an den Vormittagen, an denen in zwei Blöcken je anderthalb Stunden Sprachunterricht stattfindet, sind die Gruppen am Nachmittag nicht nach Sprachniveau sortiert. Manchmal behelfen sich die Zwölf- bis 15-Jährigen daher mit ihren jeweiligen Muttersprachen oder mit Englisch, um in ihren Gruppen ihre Ideen zu erklären. Beim Videoprojekt etwa, wo verschiedene Gruppen Musikvideos zu aktuellen deutschen Songs entwickeln.

„Ich kann kein Englisch“, sagt Jakob Fidler augenzwinkernd, als ein Junge vor lauter Eifer ins Englische fällt, um seinen Plan für „Einmal um die Welt“ von Cro zu erläutern. „Ich habe A1“ (das Anfängerniveau), kommt es leicht genervt, aber auf Deutsch zurück.

Die 15-jährige Soleil aus Frankreich, die gerade einen Regenmantel aus dünnem rosa Plastik entwirft, kann dagegen schon sehr gut auf Deutsch erzählen, warum sie schon zum zweiten Mal in St. Blasien ist: „Ich mag den Dom, und ich treffe gerne neue Leute.“ Im kommenden Jahr, so bedauert sie, müsse sie sich allerdings einen anderen Kursort suchen, in St. Blasien werden nur Kurse für maximal 15 Jahre alte Schüler unterrichtet.

„Heute Abend machen wir eine Flirtparty“, erzählt Soleil weiter. Jeder bekomme dabei eine Nummer und könne dann Mitschülern Briefe schreiben – ganz altmodisch auf Papier.

Die Flirtparty ist nur eine von vielen Aktivitäten, bei denen die jungen Leute auch in der Freizeit untereinander die neue Sprache üben und Deutschland besser kennenlernen können. Auf dem Programm stehen auch Ausflüge, Segelnachmittage, Volleyball oder Yoga.

Besonders tief in die deutsche Kultur tauchen die Teilnehmer des Projektes „Theater“ ein. Eine Gruppe beschäftigt sich mit Schillers Ballade „Der Handschuh“. Zuerst muss der Text erschlossen werden, dann gilt es, ihn in ein Theaterstück zu verwandeln. „Wir sprechen gerade über Rollen und Dekorationen“, erklärt Linda (13) aus Polen. Einen Löwen, einen Tiger und zwei Leoparden wollen die jungen Leute für ihre Aufführung unter anderem basteln. „Und wir brauchen einen Balkon.“

Noch bis zum 25. August wird im Kolleg mit acht Betreuern, fünf Lehrkräften und zwei Leitern Deutsch gelernt, dann geht es für die Kinder und Jugendlichen wieder nach Hause nach England, Frankreich, Spanien, aber auch nach Russland, Indien, Venezuela oder Taiwan. Mitnehmen werden sie sicher so einiges von dem Kurs, vor allem auch die Botschaft, dass Lernen viel Spaß machen kann. „Das ist bemerkenswert, sie arbeiten, obwohl der Lehrer nicht da ist“, stellt