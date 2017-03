St. Blasien Lesung: Über den Aufstieg und den Fall des Malers Franz-Xaver Winterhalter

Jürgen Glocker las im Literatur-Café St. Blasien aus seinem Essay über den Fürstenmaler Franz-Xaver Winterhalter. Der Maler aus Menzenschwand hatte einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, der von der Französischen Revolution beflügelt wurde. Zudem war er stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

St. Blasien – Einmal mehr hatte das Literatur-Café St. Blasien den Kulturreferenten des Landkreises, Jürgen Glocker, als Autor zu Gast. Diesmal ging es um seinen Essayband über den Menzenschwander Fürstenmaler Franz Xaver Winterhalter. Begeistert waren die zahlreichen Zuhörer im Domhotel über die stringente Argumentation und die souveräne Herstellung von Zusammenhängen, mit denen Jürgen Glocker sowohl den rasanten internationalen Aufstieg als auch den ebensolchen Niedergang des Renommees Franz Xaver Winterhalters, zumindest in Deutschland, erklärte.

Winterhalters Geburtsjahr 1805 fiel, so Glocker, mitten hinein in eine bewegte Zeit, in der mit der Seeschlacht von Trafalgar und der Drei-Kaiser-Schlacht von Austerlitz sowie der eigenhändigen Krönung von Napoleon zum Kaiser das Spannungsfeld zwischen Alt und Neu aufgespannt wurde und gravierende Strukturveränderungen sich abzuzeichnen begannen. Dabei wurde Franz Xaver selbst in einem im Wortsinn exzentrischen Ort geboren, in einer bildungsfernen Landschaft, in der Schule lediglich in Form bäuerlicher Hüteschule existierte. Wie also lässt sich erklären, dass der Sohn eines Uhrenträgers, Harzers, Landwirts und späteren Gastwirts den Stolperstein seiner Herkunft so schnell und radikal überwinden konnte, dass er mit 29 Jahren bereits Hofmaler an der Badischen Residenz war und gleich darauf den Sprung zur Weltkarriere als international gefragter Porträtmaler schaffte?

Glocker macht, neben dem außergewöhnlichen künstlerischen Talent, dafür eine Glied für Glied sich aufbauende Kausalkette verantwortlich. Dass dabei eine – nicht wirklich nachweisbare – Verbindung zum Kloster St. Blasien seitens eines großväterlichen Mönchs mit im Spiel gewesen sein soll, hält er eher für eine nachträgliche Projektion. Für Glocker waren vielmehr die mütterlichen Gene maßgeblich, sind die Winterhalterbrüder doch über sie verwandt mit Hans Thoma. Abgesehen von der erstaunlichen Offenheit des Vaters, der stolz darauf war, dass seine Söhne eine künstlerische Ausbildung anstrebten, wäre diese beispiellose Karriere laut Glocker ohne besagte Kausalkette wohl kaum vorstellbar. Ohne die vorausgegangene politische wie wirtschaftliche Krise hätte es die Französische Revolution nicht gegeben, ohne die keinen Napoleon und damit auch keine Säkularisation. Ohne Säkularisation aber hätte Franz Xavers Lehrer, ein ehemaliger St. Blasier Mönch, nicht in Menzenschwand unterrichtet, hätte es auch keinen im ehemaligen Kloster angesiedelten Unternehmer als Protegé des jungen Winterhalter gegeben mit Verbindungen nach Freiburg, damit im Weiteren keine Verbindung zum Hof in Karlsruhe, kein Stipendium in München, keine Reise nach Italien und schließlich keinen Wechsel nach Paris.

Zu dieser Kausalkette hinzu kamen natürlich noch das große Talent, der Charme, der Geschäftssinn und das Durchsetzungsvermögen Winterhalters und nicht zuletzt sein Selbstbewusstsein, mit dem er zwar die gekrönten Häupter, die seine Kunden waren, so abbildete, wie sie sich gerne sehen wollten und auch gesehen werden sollten, aber doch seine Aufträge durchaus nach eigenem Ermessen abarbeitete. So ist für Glocker Franz Xaver Winterhalter schlichtweg der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, der sich passgenau in die gesellschaftliche Situation einzufügen wusste.

Hatte Winterhalter seine Karriere also letztlich der Revolution zu verdanken, so sorgte diese im Gegenzug sozusagen auch für sein schnelles Verschwinden aus dem künstlerischen Gedächtnis in Deutschland. Bereits 1871 war die Atmosphäre derart aufgeheizt, dass der „Französling“ Winterhalter bei seiner Rückkehr nach Karlsruhe unter seiner Chancenlosigkeit zu leiden hatte. Zudem wandte sich mit der Ausbreitung der Fotografie die Malerei anderen Themen zu, die neue Technik übernahm die Rolle des Porträtierens. Dennoch, so schloss Glocker, habe Winterhalter mit seinen Porträts einen wirkmächtigen Gedächtnisspeicher geschaffen, und nicht zuletzt stehe er für eine „Kunstwelt ohne Grenzen, an die wir uns gerade heute in Europa mit Bedacht erinnern sollten“.

, Der Maler Franz Xaver Winterhalter. Ein Essay, Merian-Verlag 2015.