St. Blasien Leiter des Domchors mit Niveau und Disziplin zufrieden

Domchor blickt auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Jahr zurück. Vorsitzender Bernhard Schmidle ehrt langjährige Mitglieder.

St. Blasien – „Die Reihen sind dicht geschlossen, das ist ein gutes Zeichen“, freute sich der Vorsitzende des Domchores, Bernhard Schmidle, mit seinen Vorstandskollegen und Chorleiter Michael Neymeyer bei der Hauptversammlung im Theophil-Lamy-Haus beim Blick in die Runde.

Chronistin Gertrud Dieringer rief ein strammes zurückliegendes Jahr ins Bewusstsein, von Schriftführerin Dorothea Bennewitz erfuhr man, dass der Chor aus 49 Sängern besteht. Im Sopran seien es 13 Sängerinnen, genauso wie im Alt, im Tenor acht und im Bass 15 Sänger. „Wir hatten insgesamt 36 Proben.“ Josefine Frommherz sei besonders zu erwähnen, die zu 100 Prozent bei den Proben und Auftritten dabei war, ging Bennewitz auf die Anwesenheitsstatistik ein.

Zur Stelle waren Hermann Pieper zu 97 Prozent, Dorothea Bennewitz, Florian Girgis und Johann Foidl zu 94 Prozent, Caroline Steerwood, Heinz Hensel und Thomas Kümper zu 92 Prozent. Auch Sänger, die zu über 80 Prozent erschienen waren, nannte sie. Gertrud Dieringer zählte unter anderem den traditionellen Start ins neue Jahr mit dem ökumenischen Gottesdienst und den Chören aus der Umgebung auf. Am Ostersonntag ließ der Chor im Dom die Spatzenmesse von Mozart erklingen. Natürlich durfte Händels Halleluja aus dem Messias nicht fehlen, sagte sie. „Der Chor hatte genügend Kraft diese große Jubelhymne zu gestalten“, unterstrich sie, „dies lag nicht zuletzt an der ausgleichenden Zusammensetzung der Frauenstimmen wie auch an der sehr starken Besetzung der Männerstimmen“.

Zudem, fügte sie an, konnte man im ersten Halbjahr zweimal dem Wunsch von Pater Singer nachkommen, indem sich im April und Mai eine Chorschola einfand, um mit der Kirchengemeinde vor dem Gottesdienst aus dem neuen Gesangbuch je zwei Lieder einzuüben. Auch beim Patrozinium im Albtal und beim ökumenischen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, der nach längerer Zeit einmal wieder im Kurpark stattfand, beteiligte sich der Chor. Der Chor sang an Weihnachten die „Pastoralmesse“ von Paul Kempter (mit Orchester), das schlesische weihnachtliche Chorwerk „Transeamus“ und aus dem Schlusschor von Saint-Saëns Weihnachtsoratorium das „Tollite Hostias“ auf.

Ein positives Resümee zog auch Chorleiter Michael Neymeyer. „Ich bin mit Freude hier und nach wie vor mit euch zufrieden“, sagte er. Zufrieden sei er mit dem Niveau des Chores und mit der Disziplin der Sänger. Als Chorleiter könne man sich glücklich schätzen, wenn man so viele Männer hat. Beibehalten wolle er das Zusammenarbeiten mit anderen Chören und das gemeinsame Singen. „Ihr ehrenamtliches Engagement zum Lobe Gottes und im Dienst an der Gemeinde kann heutzutage nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit ihnen haben wir ein verlässliches kontinuierliches Grundgerüst in der Gestaltung des Kirchenjahres“, sagte Präses Pater Josef Singer.

Ehrungen

Vorsitzender Bernhard Schmidle überraschte mit einer langen Liste zu ehrender Mitglieder: Jacqueline Kemena, Christel Fischer, Josephine Frommherz, Uschi Schmidt und Dorothee Schweikart wurden von ihm, Seelsorgeleiter Pfarrer Jan und Präses Pater Josef Singer für 20 und mehr als 20 Jahre mit Geschenken und Urkunden gewürdigt. Reich an Mitgliedsjahren sind auch Julia Schäfer, Margaretha Lithwa, Peter Schneider. Sie wurden für 15 und über 15 Jahre geehrt. Für zehn und über zehn Jahre ausgezeichnet wurden Brigitte Gassert und Werner Gassert, Heinz Hensel, Peter Wolgram, Patrick Lebrecht, Tanja Mayer, Elisabeth Schmeißer, Patricia Schmeißer und Verena Zeiher.