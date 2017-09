St. Blasien Landrat Martin Kistler trifft die Künstler beim Bildhauersymposium

Landrat Martin Kistler klönt mit Künstlern des Holzbildhauersymposiums und schaut sich die Werke an. Der Politikerbesuch wird zur Strecke der Begegnung.

Tradition ist es, dass auch der Landrat das Internationale Bildhauersymposium in St. Blasien besucht. Martin Kistler ließ sich das auch durch Regen und Kühle nicht nehmen, unterhielt sich angeregt mit Künstlern und erfuhr manches über sie und ihre Werke. „Für mich ist es etwas sehr Bedeutsames, diese Skulptur ausgerechnet im Schwarzwald zu machen“, erzählte die türkische Bildhauerin Nilhan Sesalan, als Kistler sie an ihrem Arbeitsplatz vor dem Eingang zum Kursaal besuchte. Begleitet wurde er von der künstlerischen Leiterin des Symposiums, Christel Steier, von Bernd Ruderisch von Werbe- und Aktivkreis, Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter, Hauptamtsleiterin Sylvia Huber und anderen Interessierten.

„To be tree or not wood“ lautet der Titel von Sesalans Skulptur, und Christel Steier berichtete von ihren Schwierigkeiten, ihn zu übersetzen. Geholfen habe ihr das Wissen, dass Sesalan eine meditative Art des Arbeitens hat und die Wörter, die ihr während der Bildhauerei in den Kopf kommen, zu Gedichten verarbeitet. „Ein Baum sein, aber nicht hölzern“, treffe es wohl ganz gut. „Ich habe auch Honig dabei“, so wurde der Landrat von Franziska Uhl an ihrem Arbeitsplatz begrüßt. Die Künstlerin hatte auch bei früheren Teilnahmen am Symposium immer Honig von ihren eigenen Bienen dabei, den sie an Beteiligte verschenkte. Und auch das Holz für ihre Skulptur hat sie wieder selbst mitgebracht: Esche, wegen der schönen Struktur, die sie durch Flämmen noch weiter herausarbeitet. Ihre „Liegende“ sollte in diesem Jahr aber jemand ersteigern, der einen Platz im Haus für das Kunstwerk hat. Denn der Stamm hat einen Riss, der sich zwar in die Skulptur gut einfügt, in dem sich aber beim Aufstellen unter freiem Himmel Wasser sammeln könnte.

Auktionator Rudi Bauer, der sich ebenfalls zu dem Grüppchen gesellt hatte, das von Skulptur zu Skulptur wanderte, wollte die Klagen einiger Anwesender über das Wetter nicht hören. „Das ist richtig so, dass es nach ein paar schönen Tagen auch mal regnet, damit man sieht, wie es auch hätte sein können“, sagte er augenzwinkernd. „Zum Glück kann ich viel sägen, ich musste viel schwätzen“, erzählte Johannes Köpfer beim Besuch an seinem Stand. Köpfer hat den Stadtkater Felix in Holz verewigt, der im vergangenen Jahr eingeschläfert werden musste. Zahlreiche Passanten haben ihn während seiner Arbeit Geschichten über das selbstbewusste Tier erzählt, das gerne in den Auslagen der Innenstadtgeschäfte schlummerte und den Autoverkehr zum Stehen brachte, wenn es über die Straße wollte. „Von ein paar Metern Entfernung hat man den Eindruck, es wäre Fell“, merkte Thomas Mutter beim Blick auf das hölzerne Tier an.

Von zahlreichen Gesprächen mit Passanten berichtete auch Jessica von Leliwa. Ihre „Erdenwächter“ inspirierten immer wieder Interessierte, sich mit ihr zu unterhalten, wie die Welt von morgen aussehen kann. Eltern haben die Gelegenheit genutzt, um ihren Kindern zu erklären, was Ressourcen sind und wie man damit umgehen sollte. „Jeder Mensch hat die Plicht, sich um die Erde zu kümmern, aber auch jeder hat das Recht, hier zu leben“, fasste sie ihre Inspiration zusammen. Ein Regenhütchen aus Plastikfolie trug die Skulptur von Pia und Leto auf dem Domplatz. Damit das innere Feuer des ebenso betitelten Werks am Samstagabend lodern kann, müsse der Feuerschacht trocken bleiben, erklärten die Beiden. „Wir wollen nicht, dass die Skulptur nur verbrennt, sie soll zuerst erleuchtet werden wie eine Laterne“, erklärte Markus Meyle.