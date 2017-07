Kunstwerkstatt: Hier können Kinder kreativ werden

Das neue Programm der Kunstwerkstatt beginnt im September. Hier können Kinder und Jugendliche Skulpturen gestalten, malen, schnitzen oder erfinden.

St. Blasien (sb) Die Bildende Kunst ist ein weites Feld – einen Einblick in die verschiedenen Bereiche ermöglicht die Kunstwerkstatt am Kolleg Kindern und Jugendlichen. Das neue Programm beginnt im Oktober. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche, „unabhängig davon, ob sie Schüler des Kollegs sind“, schreibt Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes. Die Kinder und Jugendlichen werden in verschiedenen Kursen und Workshops mit Ton arbeiten, malen und zeichnen und auch Figuren gestalten – oder auch verschiedenen Techniken und Materialien vermischen.

Die Bernauer Künstlerin Christel Steier wird beispielsweise den Kurs „vom Einzelblatt zur Skulptur – mein eigenes Papier“ (Beginn: 17. Januar, sechs Termine) leiten. Dort werden die Teilnehmer eigenes Recyclingpapier herstellen, aus dem dann wiederum Objekte gestaltet werden. In der Erfinderwerkstatt erschaffen die Kinder in dem Kurs „Figuren und Gestalten“ (Beginn: 15. Oktober, vier Termine) beispielsweise mit Holz, Papier, Draht und anderen Materialien Gestalten und Gesichter. Erstmals ist auch Peter Blumauer aus Menzenschwand mit Workshops in der Kunstwerkstatt dabei. Bei ihm können Kinder unter anderem Klepperle, Kuckucksflöten und andere Dinge („Freihand-Schnitzen“, 21. Januar) schnitzen. „Ton-Werkstatt“, „Malwerkstatt für Kinder“, Töpfern, „Zeichnen und Malen“, „Spurensuche in Malerei und Gestalten“, die Workshops „Erfinderwerkstatt: Figuren und Gestalten“, Grünholzschnitzen und „Bau dein eigenes Skateboard/Longboard“ sowie der Herbstferienkurs „Malen und selbstgebaute Leinwand“ beginnen im Oktober.

Die Kurse „Malen mit Gouachefarben“, „Alles nur Papier?“ und der Workshop „Figürliches Zeichnen“ folgen im November, bevor Kinder ab elf Jahren im Dezember selber Schmuck herstellen können („Kreatives aus altem Silberbesteck“) und die Kunstwerkstatt am zweiten Adventswochenende im Rahmen des Weihnachtsmarktes zur Adventswerkstatt einlädt. Zeichnen, gestalten, schnitzen und auch handwerklich aktiv werden können die Kinder und Jugendlichen auch in den Kursen und Workshops von Januar bis März. Neben der Leiterin der Kunstwerkstatt, Simone Holzwarth, bieten zwölf weitere Künstler vielfältige Kurse an. Die Teilnahme kostet (mit Material) zwischen rund 20 und 110 Euro. Die Kurse finden im Atelier des Kollegs statt.

