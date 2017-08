St. Blasien Künstler Paul Brockhage als Ersatzkünstler beim Bildhauersymposium

Paul Brockhage aus dem Erzgebirge nimmt als Ersatzkünstler Platz 15 beim Bildhauersymposium für den erkrankten Heinz Günther ein.

Wer auf dem Domplatz beim Künstlerarbeitsplatz Nummer 15 vorbeischaut, entdeckt seit Dienstag ein neues Gesicht: Paul Brockhage, ein Künstler aus Schwarzenberg im Erzgebirge. Heinz Günther, den die Jury ursprünglich ausgewählt hatte, kann aus gesundheitlichen Gründen nicht am Symposium teilnehmen. „Da ich schon immer mal herwollte, blieb mir gar nichts übrig, als zuzusagen“, sagt Brockhage schmunzelnd am Dienstag, als er auf der Bank neben seinem Arbeitsplatz eine kleine Pause einlegt.

Am Montagmorgen hatte er den Anruf bekommen mit der Frage, ob er beim Bildhauersymposium einspringen kann, etliche Stunden und Autobahnkilometer später saß er dann am Montagabend im Hotel erstmals mit den Bildhauerkollegen zusammen. Als abzusehen war, dass er selbst nicht teilnehmen kann, hatte Heinz Günther sein Netzwerk an Kollegen aktiviert, um einen anderen guten Künstler für das St. Blasier Symposium zu finden. Bewusst war auch keiner von den Künstlern angefragt worden, die sich in diesem Jahr für das Symposium beworben hatten und nicht von der Jury ausgewählt worden waren.

Allerdings finden um diese Jahreszeit auch an anderen Orten Künstlersymposien statt. Umso mehr freuen sich Christel Steiert und Bernd Ruderisch, die sich um die Organisation der Veranstaltung in St. Blasien kümmern, über die spontane Zusage von Paul Brockhage. Brockhage wurde 1962 in Zwickau geboren und lebt in Schwarzenberg. Er absolvierte noch zu DDR-Zeiten eine Lehre zum Holzbildhauer in Schneeberg, war danach Bausoldat der NVA und schloss noch eine Ausbildung zum Zimmermann an. Im Jahr 2002 nahm er dann ein Studium an der Westsächsichen Hochschule Zwickau (FH) auf im Studiengang Holzbildhauerkunst. Seit 2003 ist er Mitglied der Künstlergruppe „exponaRt“. Bereits sein Vater Hans Brockhage war als Formgestalter (Designer) und Bildhauer bekannt.

Schichtungen wird Paul Brockhage in seinem Werk für das St. Blasier Bildhauersymposium darstellen. „In der Höhe setze ich noch etwas drauf“, sagt er beim Blick von seinem kleinen Modell zu dem Baumstamm, den er bearbeitet. Einen längeren Stamm habe der Bauhof nicht mehr gehabt. „Das ist Ahorn. Der ist gar nicht so schlecht zu bearbeiten“, fügt er hinzu. Normal nutze er diese Holzart nicht so gerne, meistens arbeite er in Eiche. Die steht allerdings in St. Blasien sowieso nicht zu Verfügung. Bisher hatten die Künstler die Wahl zwischen Ahorn oder Fichte.

Allerdings befürchtet Christel Steier, dass für künftige Symposien nicht mehr ausreichend dicke Ahornstämme zur Verfügung stehen. Möglicherweise wird also künftig gleich in der Ausschreibung darauf verwiesen werden, dass nur noch Fichte erhältlich ist. Die Fahrt vom Vortag hat Paul Brockhage am Dienstag auf jeden Fall gut verdaut, „das steckt man schon weg“, antwortet er auf die Frage, ob noch Müdigkeit vom spontanen Aufbruch und der Anfahrt vorhanden ist. Er scheint sich wohlzufühlen auf dem St. Blasier Domplatz und wird dort auch von Passanten immer wieder mit Interesse wahrgenommen. Ein Schild an seinem Stand verweist auf den Wechsel, ein Baumstamm, auf dem kleine, bunte Holzhäuschen stehen, zieht zusätzlich Blicke auf sich.