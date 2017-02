St. Blasien Kreisjugendskitag nordisch in Menzenschwand mit zahlreichen Teilnehmern

Kreisjugendskitag nordisch in Menzenschwand mit zahlreichen Teilnehmern

73 Langläufer und 15 Skispringer gingen am Donnerstag an den Start.

Menzenschwand – Wieder einmal gut besetzt war das Teilnehmerfeld beim Kreisjugendskitag nordisch in Menzenschwand. 73 Langläufer und 15 Skispringer gingen am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein an den Start.

Im Kurhaus übergab Landrat Martin Kistler Urkunden, Medaillen und Wanderpokale. 73 Langläufer der Klassen eins bis acht aus Schulen aus dem gesamten Landkreis begaben sich am Vormittag auf die bestens präparierte Loipe. Für die Grundschüler galt es, eine Strecke von einem Kilometer zu bewältigen, die Schüler der weiterführenden Schulen hatten drei Kilometer vor sich. Angefeuert wurden die jungen Athleten nicht nur von Mitschülern, Eltern und Betreuern, auch die Kinder des Menzenschwander Kindergartens hatten sich im Zieleinlauf eingefunden und machten mit Ratschen Stimmung.

Eines Arbeitseinsatzes am Vorabend der Veranstaltung hatten es bedurft, um die Sprungschanze zu präparieren. Frühlingshaft warm war es, als die Springer über den Bakken gingen. „Alter, da könnte ich ja glatt in Jogginghose springen“, sagte denn auch einer der jungen Springer. Mit Spannung erwartet wurde die Siegerehrung, Landrat Martin Kistler übergab Urkunden, Medaillen und den Wanderpokal für die Mannschaften. Er beglückwünschte alle Teilnehmer und betonte, nicht die Bestleistungen seien das Entscheidende, sondern die Teilnahme.

Organisiert wurde der Kreisjugendskitag vom Landratsamt, Ausrichter war wie schon seit über 30 Jahren der Skiclub Menzenschwand unter Federführung von Andreas Mayer, Sportwart nordisch des Vereins. Für den Sanitätsdienst zeichnete die Bergwacht Menzenschwand verantwortlich, deren Aktive jedoch nicht gefordert wurden und das Geschehen entspannt verfolgen konnten. In der Mittagspause verpflegten Mitglieder des Skiclubs Teilnehmer und Helfer.

Ergebnisse vom Kinderskitag nordisch

Langlauf Grundschule Mädchen: Erster Platz Luisa Meier (Lottstetten). Zweiter Platz Selina Böhler (Dachsberg-Ibach), Dritter Platz Helen Issler (Bad Säckingen). Grundschule Jungen: 1. Lennart Behringer (Todtmoos), 2. Leon Duttlinger(Bonndorf), 3. Julian Baur (Bernau). Weiterführende Schulen Mädchen: 1. Vanessa Mutter (Realschule St. Blasien), 2. Cosima Günther (Kollleg St. Blasien), 3. Magdalena Malich (Realschule Bonndorf). Weiterführende Schulen Jungen: 1. Moritz Mayer (Kolleg St. Blasien), 2. Lukas Pollex (Kolleg St. Blasien), 3. Johannes Kaiser (Gemeinschaftsschule Hotzenwald).

