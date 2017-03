St. Blasien Konzert in der St. Blasier Villa Ferrette: Schüler und Dozenten musizieren im Duett

Konzert in der St. Blasier Villa Ferrette: Schüler und Dozenten musizieren im Duett

Meisterschüler und Dozenten musizieren in der Villa Ferrette in St. Blasien. Stimmungen treffend ausgemalt.

St. Blasien (msc) Unter dem Titel „Music Island“ finden in St. Blasien Meisterkurse statt. Begleitet werden sie von Dozenten und Studentenkonzerten. Ein erstes dieser Art wurde nun in der Villa Ferrette gegeben. Pianisten, Sängerinnen und Cellist Fjodor Elesin hatten ein interessantes Programm zusammengestellt. Olga Gumenak eröffnete mit vier Liedern das Konzert. Begleitet wurde sie am Flügel von Andrej Vinichenko. Mit schönem Timbre und leichter Liederstimme interpretierte Olga Gumenak Lieder von Rimski-Korsakow, Strauss, Dvorák und Tschaikowski. Sie verstand es, die unterschiedlichen Stimmungen auszumalen. Innerhalb der Meisterkurse ist sie Schülerin von Olga Romanko, mit der sie ein Duett von Tschaikowski darbot. Beide Stimmen ergänzten sich hervorragend – die Opernsängerin Romanko und ihre für Lieder prädestinierte Schülerin Gumenak.

Höhepunkt des Programms

Vladimir Elesin interpretierte anschließend Beethovens Mondscheinserenade. Virtuos in den Läufen und Arpeggien stürzte die Musik in harte Akkorde. Sie setzten Punkte und strukturierten die Sätze. Eine Suite von César Franck für Cello und Klavier gestalteten Fjodor Elesin, Cello, und Andrej Vinichenko, Flügel. Durch seine Zurückhaltung gewährte Andrej Vinichenko dem Cello Dominanz. Mit wechselvoller Dynamik, virtuoser Bogenführung und virtuosen Griffsätzen wurde dieses Stück zum Höhepunkt des Programms. Das Zusammenspiel von Elesin und Vinichenko erzählte von einer paradiesischen Musikinsel. Es traf damit den Titel der Meisterkursreihe. Als ein Experiment bezeichnete Fjodor Elesin das letzte Stück des Programms.

Eine Romanze von Cesar Franck in der Ausführung von Piano, Cello und Gesang. Olga Romanko mit ihrer voluminösen Opernstimme, Andrej Vinichenko mit seinem differenzierten Pianospiel und Fjodor Elesin mit seinem anpassungsfähigen Cellospiel gaben dem „Experiment“ ausgereifte Struktur und Ausdruck. Ab Samstag, 8. April, werden im Klostersaal, in der PAD-Halle und in der Villa Ferrette insgesamt 20 weitere Konzerte der Meisterkurse zu hören sein (wir berichteten). Wenn sie der Qualität des Auftakts entsprechen, kann der Zuhörer sich auf jedes Einzelne freuen.