St. Blasien Konzert im Dom mit vielen Facetten

Reinhold Friedrich und Bernhard Marx überzeugen mit Trompete und Orgel. Es wurden Stücke aus der Epoche des Barock und der Romantik präsentiert.

Erneut waren die Namen Reinhold Friedrich und Bernhard Marx Garant für ein brillantes Neujahrskonzert für Trompete und Orgel. Über 900 Gäste waren im Dom. Unter der Schirmherrschaft der Kirchengemeinde gab es Musik aus der Epoche des Barock und Romantik. Friedrich (Trompete) und Marx (Orgel) waren so phänomenal, dass der Applaus später kein Ende nehmen wollte.

Mit geradezu unglaublicher Sauberkeit und einem Facettenreichtum spielten die beiden Künstler das eröffnende „Konzert D-Dur für Trompete und Orgel“ von Johann Friedrich Fasch als absoluten Hörgenuss. Allegro, Largo, Allegro moderato entstanden in interpretatorischer Qualität von hohen Graden mit makelloser Technik und Gestaltung. Dann spielte die Orgel Johann Sebastian Bachs „Praeludium und Fuge C-Dur, BWV 545“. Das Präludium ertönte in majestätischen, auskomponierten Akkordfolgen und einer dreitaktigen Introduktion der Endfassungen.

Die Sicherheit seines Ansatzes nimmt man dem Startrompeter später unten in der Rotunde erneut ab, in seiner schmerzlich zerrenden „Predah“ (Trennung) von Luca Lombardi in memoriam Claudio Abbado, dem er freundschaftlich verbunden war. Die Anmut der traurigen Interpretation verbindet die Biegsamkeit der Form mit der Freiheit des Schöpferischen als schweifende Ästhetik in einem Lacrimosa. Darüber hinaus spielt er die Elemente des Versponnenen, Grüblerischen eines Großmeisters Bernd Alois Zimmermann in einem zweiten Lacrimosa und drückt damit Schmerz, Mord und Tod zwischen Schwarzen und Weißen während der Apartheid in den USA aus.

Wieder präsentieren die beiden dann mit „Sonate G-Dur für Trompete und Orgel“ nicht ein Stück, sondern ein Gemälde, das haargenau in den Rahmen passt, den Jean-Baptiste Loeillet vorgesehen hat.

Der herrlich strahlende Ton von Friedrichs Instrument harmonierte wunderbar mit dem Spiel von Marx im Andante – Allegro – Largo – Allegro. Die wirkliche Essenz, das Wesen der Musik, erfasste Marx in Noel VI "Adam fut un pauvre home" Variationen über ein Weihnachtslied von Louis-Claude d'Aquin und Momente später in Eugène Gigout in „Rapsodie sur des Noels“, worin er das bekannte Weihnachtslied „Nun freut euch ihr Christen“ einbettete. Bald folgte „Al'Offertorio: Sinfonia col tanto applaudito Inno Popolare“ von Padre Davide da Bergamo. Die Triolen und Läufe auf der königlichen Orgel kamen wie aus einem Guss. Hervorragend eingesetzte Decrescendi und im Stück facettenreiche Dynamik erzeugten besondere Spannung bis zur Wucht der immer wieder einsetzenden deutschen Nationalhymne.

Wärme und Glanz vereinten dann beide Musiker im „Konzert D-Dur für Trompete und Orgel“ von Georg Philipp Telemann im Adagio und Grave. Und wieder öffneten sie den Zugang zu einer Rarität und Komposition im Originalgewand abseits von plattgewalzten Repertoirepfaden. Man erlebte die Sätze der Allegros wendig, graziös, aber vor allem temperamentvoll.

Zwei Zugaben waren die Antwort auf den aufbrandenden Applaus der stehenden Zuhörer im Haus des Gebetes, wo über eine Stunde zwei virtuose Musiker in einer runden, warmen Raumakustik musizierten.