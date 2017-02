St. Blasien Konzert: Ein Meisteran den Tasten

Pianist Vitaly Samoshko beeindruckt in der Villa Ferrette mit Skrjabin-Kompositionen.

St. Blasien – Den viertägigen Meisterkurs für Klavier in der Villa Ferrette beendeten zwei hochrangige Konzerte. Nach dem Spiel der Meisterschüler Wladimir Elesin, Ethan Chan und Livia Zambrini am Samstag trat zum Abschluss des Konzertes am Sonntag auch Meister Vitaly Samoshko selbst auf.

Hatten die Schüler am Samstag in der Hauptsache Werke aus der Blüte des Klaviervirtuosentums zu Gehör gebracht, so komplettierten sie die Vorstellung ihres Repertoires am Sonntag unter anderem mit Kompositionen aus der Feder von Beethoven und Schubert. Den Anfang machte Elesin mit dem ersten Satz aus Beethovens „Mondscheinsonate“, den er mit Donnerhall in den Bässen und glockenhell herauskristallisierter Melodielinie interpretierte.

Der junge Chinese Ethan Chan stellte ebenfalls den ersten Satz einer Beethovensonate vor, wobei er durch dynamischen Variantenreichtum zu überzeugen wusste. Außerdem stellte Ethan Chan mit einer Ballade und einem Nocturne von Chopin den Bezug zum Konzert des Vortags her. Die Italienerin Livia Zambrini beglückte die Zuhörer mit Schuberts „Wandererfantasie“, die sie kraftvoll und mit vitaler Verve anlegte, ohne indes die lyrischen Passagen zu vernachlässigen, die sie mit sanft anmutiger Liedhaftigkeit versah. Sehr schön arbeitete sie dabei die immer machtvoller sich vordrängenden melancholischen Untertöne heraus, setzte mit kurzen, harten Akkordschlägen dramatische Ausrufezeichen und betonte im fugierten Beginn des Finales die Unnachgiebigkeit des Materials, die letztlich doch zum triumphalen Schluss führt.

Als krönenden Abschluss des Konzertes setzte sich der Meister selbst ans Klavier, um vier der frühen Etüden von Alexander Skrjabin zu interpretieren. Die Kompositionen Skrjabins sind durchflutet von melodischer Strahlkraft und harmonischer Wärme. Mit unnachahmlicher Präzision und zugleich traumwandlerischer Zartheit ließen Samoshkos Finger eine leuchtende Bilderwelt vor dem inneren Auge der Zuhörer erstehen.

Das erste Stück begann nachdenklich und verdichtete sich zu großer innerer Dramatik, die zurückgenommen wurde zu beinahe untröstlich wirkendem Ersterben. Mit der selbstgewissen Verträumtheit des Liebestrunkenen kamen die weichen Linien des dritten Stücks daher, während das vierte gleich hochdramatisch einsetzte, das überhitzte Gemüt mit wie von der heißen Herdplatte zurückzuckenden Fingern darstellend, scheinbar mit dem unbändigen Willen, der Unmöglichkeit einander überrennender Tonrepetitionen zu trotzen.