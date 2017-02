St. Blasien Klaviermusik in der Villa Ferrette kommt an

Klaviermusik in der Villa Ferrette kommt an

Junge Pianisten überzeugen bei Konzert in Villa Ferrette. Stürmischer Applaus für Musiker nach Glanzleistung.

St. Blasien – Drei junge Pianisten, Livia Zambrini, Ethan Chan und Wladimir Elesin, entführten in der Villa Ferrette die Besucher in die Welt von Schumann, Rachmaninow, Chopin und Franz Liszt. Leider blieben die Ansagen in der Aufregung stecken, sodass mancher nach dem Konzert wegen der Namen der Musiker und Stücke nachfragen musste.

Schumanns 2, Sonate op. 22 wurde von Livia Zambrini interpretiert. Temperamentvoll und virtuos glitten ihre Finger über die Klaviatur. Mit flachem Fingersatz, der hin und wieder steil wurde, meisterte sie das Stück mit Bravour. Es schien als lägen ihr die temperamentvollen Teile mehr zu liegen als die besinnlichen. Der zweite Satz, der von temperamentvoll in die Nachdenklichkeit wechselt und umgekehrt, gelang besonders brillant.

Der dritte Satz, der von verhaltenen Klängen geprägt war, legten nochmals ihre Virtuosität offen. Ethan Chan interpretierte Chopins Ballade Nr.1 mit steilen Fingersätzen. Hart und dramatisch klang diese Ballade von einigen lyrischen Passagen unterbrochen. Schumanns Phantasie, Zwei Momente, waren geprägt von Besinnlichkeit. Verhalten, mitunter zögerlich plätscherte die Musik dahin, um stürmisch zu enden. Auch Ethan Chan muss Virtuosität attestiert werden. Der letzte Interpret des Abends, Wladimir Elesin, spielte, wie seine Kollegen vor ihm, auswendig von Rachmaninow die Zweite Prelude virtuos und temperamentvoll. Donnergrollen trat neben Vogelzwitschern.

Wladimir Elesin, der Bruder des Cellisten und künstlerische Leiter der Konzerte in der Villa Ferrette, tat sich schwer mit den Ansagen. Warum er für Rachmaninows Mephisto Waltz Nr. 1 zu den Noten griff, war aus seinen schüchternen Erklärungen nicht klar ersichtlich. Ob auswendig oder mit Notenblättern war sein Spiel bravourös. Alexander Scyrabin war ein russischer Pianist und Komponist. Er lebte von 1872 bis 1915. Sein Opus 8 Nr. 12 wurde von Franz Liszt bearbeitet. Wladimir Elesin spielte dieses Werk mit höchster Dynamik und Takt betonendem Pedal. Das neunzig Minuten Konzert wurde ohne Pausenunterbrechung geboten. Alle Pianisten hatten den jeweils stürmischen Applaus verdient.