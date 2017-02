St. Blasien Kirchengemeinde St. Blasien feiert Blasiusfest

Die beiden Chöre „Jubilate Deo“ und „Domchor“ begeistern Besucher beim Blasiusfest. außerdem berichten die evangelische Pfarrerin Friederike Weltzien zusammen mit der Traumapsychologin Ruth Simon-Weidner über ihre Arbeit im Libanon.

St. Blasien – Unterhaltsam und informativ – so sollte das Blasiusfest der katholischen Kirchengemeinde für die Besucher im Theophil-Lamy-Haus sein. Das ist dem Gemeindeteam mit Teamleiter Raphael Michel auch gelungen: die beiden Chöre "Jubilate Deo" und "Domchor" traten auf und die evangelische Pfarrerin Friederike Weltzien informierte zusammen mit der Traumapsychologin Ruth Simon-Weidner über ihre Arbeit im Libanon.

Die Gestaltung des Tages wurde aber auch durch zahlreiche Ehrungen von Ministranten und von Mitarbeitern der Pfarrgemeinde begleitet (wir berichten noch). Das Fest nutzte die Kirchengemeinde auch, um die diesjährigen Kommunionkinder vorzustellen. Nach der Begrüßung durch Seelsorgeleiter Pfarrer Jan Grzeszewski und Gemeindeteamleiter Raphael Michel, begleitet durch einen Sektempfang, folgte nach dem gemeinsamen Mittagessen schon bald der Vortrag der beiden Frauen.

Friederike Weltzien und Ruth Simon-Weidnerüber berichteten über ihre Arbeit in "Dar Assalam", dem Haus des Friedens, einer interkulturellen Begegnungsstätte im Libanon. Weltzien rief zunächst den Zusammenhang von St. Blasien und dem Haus des Friedens ins Bewusstsein: Tatsächlich bestünde dieser Kontakt durch Pater Georg Kapeller und seine Reisen mit Reisegruppen in den Libanon und ins Haus des Friedens schon lange.

Besonders berührt hätten ihn die Menschen in palästinensischen Flüchtlingslagern, die in ganz schwierigen Bedingungen leben. „Wir bieten im Haus des Friedens Fortbildungen für Menschen an, die mit Flüchtlingen in Flüchtlingslagern arbeiten. Das sind unter anderem Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen“, erläuterte Weltzien. Schon Pater Kapeller habe dafür gesorgt, dass die Arbeit dort mit finanziellen Hilfen aus St. Blasien unterstützt wird.

"Ich wurde in Stuttgart geboren", erzählte Weltzien weiter. Als Tochter eines Professors für Pflanzenkunde an der Amerikanischen Universität in Beirut wuchs sie aber im Libanon auf. Nach dem Studium in Deutschland arbeiteten sie und ihr Mann Uwe Weltzien von 1999 bis 2008 als Pfarrer in der evangelischen deutschsprachigen Gemeinde in Beirut. Heute betreut Friederike Weltzien in ihrer Stuttgarter Gemeinde Flüchtlinge aus Syrien und anderen Kriegs- und Krisengebieten und fliegt regelmäßig in den Libanon.

Am Sonntagnachmittag lernten die Anwesenden durch sie und die gezeigten Bilder nicht nur das kleine Land im Nahen Osten in all seiner Schönheit und die Menschen dort kennen, sondern auch dessen Lage. Mit ihren Erzählungen über Zusammenhänge und Hintergründe ermöglichte Weltzien hautnah eine Teilnahme am aktuellen Geschehen. "Mit den vielen Flüchtlingen, die aus Syrien in den Libanon gekommen sind, wurde immer deutlicher, dass man mit dem großen Problem der Traumatisierung umgehen muss, weshalb wir uns entschlossen haben, Fortbildungen anzubieten für den Umgang mit diesen Menschen", meinte sie.

In dieser Phase kam unterstützend Ruth Simon-Weidner als Traumatherapeutin hinzu. "Wir haben uns kennengelernt über unsere gemeinsame Profession, wir sind beide Psychotherapeutinnen und arbeiten mit dem Medium Tanz". In der libanesischen Gesellschaft kenne man etwas, was den Menschen untereinander Stärke vermittelt – das sei der Dabke, ein Volkstanz, der eigentlich überall getanzt werde. Das sei schon in ihrer Schulzeit so gewesen, verdeutlichte Weltzien, etwa bei einem Schulausflug. Ohne Scheu fasst man sich dabei an, bildet einen Kreis und beginnt mit den Schritten.

Das Tanzen des Dabkes habe etwas Verbindendes und gebe den Menschen Halt, erklärte Weltzien. Der Tanz werde in jeder Lebenssituation stundenlang getanzt, immer dann, wenn Menschen zusammenkommen und feiern. Diesen Teil, der in der Kultur sowieso vorhanden sei, beziehe man in die Traumatherapie mit ein und mache damit den Menschen deutlich: Nutzt das, was ihr könnt.