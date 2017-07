St. Blasien Karl Peter Piram aus Wehr fünfter Kandidat für den Chefsessel im Rathaus von St. Blasien

Direkte Demokratie ist Schwerpunkt von Karl Peter Piram aus Wehr. Er ist der fünfte Kandidat für das Amt des Bürgermeisters von St. Blasien.

St. Blasien (sb) Für eine Überraschung hatte Karl Peter Piram am Montagabend gesorgt: Kurz vor Bewerbungsschluss hat der Wehrer seine Unterlagen für die Bürgermeisterwahl abgegeben – er ist der fünfte Kandidat. Die Beteiligung der Bürger an der Kommunalpolitik ist in seinen Augen sehr wichtig. Ebenso wichtig sei es, dass die Wähler eine möglichst große Auswahl haben – so werde das Demokratieverständnis gestärkt, sagt der Kandidat. Vor etwa drei Wochen habe er begonnen, über eine Kandidatur in St. Blasien nachzudenken, sagt der 53-Jährige. Die Stadt kenne er seit seiner Kindheit. Seine Großmutter war im Gewann Wolfsboden aufgewachsen, auch heute leben hier noch entferntere Verwandte und Bekannte. Als Einkaufsstadt schätze er St. Blasien sehr. Die Stadt habe einst „eine klare Erststellung im Südschwarzwald“ gehabt. Daran möchte er gerne anknüpfen. Für die zukünftige Entwicklung wolle er jedoch die Bevölkerung stärker einbinden: Er denkt dabei zum Beispiel an eine Onlineplattform, damit sich Bürger zu verschiedenen Projekten und Ideen äußern können. Auf die Weise könne die Stadt eine Prioritätenliste erstellen, denn „man kann das Geld nur einmal ausgeben“. Aber natürlich „läuft sehr viel gut“, sagt Peter Piram und nennt Beispiele: „Wir bieten einen guten Beitrag zur Bildung mit unserem Kolleg“, sagt er. Dieses Angebot müsse erhalten werden. Um den Fremdenverkehr zu stärken, könnten auch die Patienten der Kliniken stärker eingebunden und so als spätere Urlauber gewonnen werden. Um die Wirtschaft zu stärken, müsse man die modernen Technologien besser nutzen, gleichzeitig können man sie für moderne Fremdenverkehrskonzepte und eine moderne Verwaltung einsetzen, sagt der studierte Biologe ohne Erfahrung in der Kommunalpolitik.

Die Erfahrungen aus der Tätigkeit im elterlichen Gartenbaubetrieb sowie als Nachhilfelehrer und als Angestellter in unterschiedlichen Positionen könne er gut für die Stadt nutzen. Derzeit ist er als Angestellter eines Chemieunternehmens im Außendienst. Die Kandidatenvorstellung der Stadt und die Podiumsdiskussion wird er nutzen. Er wolle vor allem im Gespräch und über persönliche Empfehlungen für seine Ideen werben. Zum Beispiel die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, Ausbau der Fahrradinfrastruktur und die Verknüpfung von Tourismus und Gesundheit.