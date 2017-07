St. Blasien Kandidat Thomas Reitzig stellt sich Bürgern vor

Bürgermeisterkandidat Thomas Reitzig will seine Erfahrungen nutzen, um St. Blasien als attraktiven Standort zu präsentieren. Rund 20 Gäste waren bei seiner Vorstellung im "Waldeck".

Wer soll der nächste Bürgermeister St. Blasiens werden? Was sie im Internet oder in den Wahlprospekten lesen, könne nur ein erster Eindruck sein, die persönliche Begegnung sei viel wichtiger, meinten etliche der Gäste im „Waldeck“. Sie waren der Einladung von Thomas Reitzig gefolgt, der sich und seine Gedanken für das Amt des Bürgermeisters vorstellen wollte. Rund 20 Zuhörer – mehrheitlich aus Menzenschwand und einige aus St. Blasien – waren gekommen.

Recht locker und von der Sache überzeugt präsentierte sich der Bürgermeisterkandidat, dem es, wie er sagte, eine Herzensangelegenheit sein, sich um das Amt in der Stadt zu bewerben, die er als seine Heimat empfindet. Jetzt, nach dem unerwarteten Tod von Bürgermeister Rainer Fritz, sei es vor allem wichtig, dass die vielen guten Projekte, die er auf den Weg gebracht habe, zügig weitergeführt werden, sagte Reitzig. Dafür seien besondere Qualifikationen wichtig, die er in das Amt mitbringe, ist er überzeugt.

Respekt und Achtung die Grundlage

Ausführlich stellte er daher die Vielfalt seiner Erfahrungen im In- und Ausland, in Wirtschaftsunternehmen und auch in der Bundeswehr dar. Für einen Leiter der Verwaltung sei eine kaufmännische Ausbildung extrem wichtig, gerade wenn das Haushaltssystem umgestellt wird. Und als Vorsitzender des Gemeinderats müsse man „Interessen erkennen, formulieren und zuordnen“, um dann Kompromisse und Lösungen zu finden. Der Respekt und die Achtung vor den Mitbürgern sei für ihn die Grundlage für ein gutes Miteinander in der Gemeinde. Nur damit sei eine lebendige Bürgergemeinde möglich. Deshalb gehöre es seiner Ansicht dazu, wichtige Dinge nie ohne Rücksprache mit den Bürgern zu beschließen – es müsse also regelmäßig Bürgerversammlungen geben.

Das Vereinsleben sei prägend für die Stadt, die dort geleistete ehrenamtliche Arbeit müsse wertgeschätzt und unterstützt werden. Damit meine er auf alle Fälle nicht nur die finanzielle Unterstützung der Vereine, sondern zum Beispiel auch die Präsenz bei Konzerten, antwortete er auf die Frage einer Bürgerin. Ein weiteres Anliegen sei die Bildung für alle Altersgruppen. Die derzeit gute Infrastruktur müsse man erhalten. Sichern müsse man auch den Standort für das Gewerbe, wobei es schwer sei, Flächen für gewünschte Ansiedlungen oder Vergrößerungen zu finden. Zunächst könne man aber dafür sorgen, dass leere Ladenlokale wieder mit Leben gefüllt werden. Eine erfolgreiche Standortpolitik sei für ihn ein grundlegendes Anliegen – für den Einzelhandel genauso wie für den Tourismus. Man benötige beispielsweise mehr Gästebetten. Marketing sei wichtig.

Tourismusförderung

Es wurde nachgehakt: Was würde er konkret tun, um zum Beispiel die Gastronomie und Hotels zu fördern? Er wolle Investoren suchen. Der Einfluss der Kommune auf wirtschaftliche Entscheidungen von Unternehmern sei aber klein, sagte Reitzig. Die Stadt müsse vor allem günstige und attraktive Rahmenbedingungen schaffen. Das gelte auch für die Sicherung der medizinischen Versorgung – er denke zum Beispiel an die Chancen eines Ärztehauses. Wie steht er zum Verkehrslärm, wurde Reitzig gefragt. Er würde auf alle Fälle die rechtlichen Argumente der verweigerten Geschwindigkeitsreduzierung überprüfen. Er sei zuversichtlich, dass man einen Ermessensspielraum erzwingen und eine Verbesserung herbeiführen könne.

In Bezug auf die gesperrte Straße durch das Albtal gab Reitzig einem Bürger Recht, dass man den „Menschenschutz über den Naturschutz“ stellen müsse, Geld dürfe da keine Rolle spielen. Schließlich entwickelte sich eine Diskussion unter den Besuchern der Veranstaltung: Wie soll man mit dem Skigebiet auf dem Feldberg umgehen, was ist die richtige Entwicklung in Menzenschwand. Auf alle Fälle, da war man sich einig, müsse man ganzjährige touristische Angebote entwickeln. Die Diskussion fand Thomas Reitzig gut: Für ihn sei es wichtig zu hören, was die Bürger denken, was sie von einem Bürgermeister erwarten.