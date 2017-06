St. Blasien Jürgen Längin zweiter Bewerber für Bürgermeisteramt in St. Blasien

Der Vorsitzende des Skiclubs St. Blasien und Mitarbeiter der Stadtverwaltung will Bürgermeister von St. Blasien werden.

Die zweite Bewerbung ist eingegangen: Jürgen Längin will Bürgermeister der Domstadt werden. Am Freitag hat er die Unterlagen im Rathaus abgegeben. Der gebürtige St. Blasier lebt seit etwa 25 Jahren in Bernau, mit seiner Heimatstadt ist er jedoch eng verbunden – nicht zuletzt als langjähriger Vorsitzender des Skiclubs.

Während seines Pfingsturlaubs ist aus der Idee mit Unterstützung seiner Familie ein fester Entschluss geworden: Jürgen Längin will als Bürgermeister St. Blasien mitgestalten und zunächst das vorantreiben und zu Ende bringen, was Bürgermeister Rainer Fritz mit dem Gemeinderat in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht hat. Die Verwirklichung der Mehrzweckhalle und die Sanierung der Bernau-Menzenschwander-Straße seien beispielsweise wichtige Themen. Besondere Bedeutung hat in seinen Augen die Sicherung des Schulstandortes und die Weiterentwicklung des Skigebietes, sagt Längin.

Der 53-jährige Vater zweier Töchter ist im ehemaligen St. Blasier Krankenhaus geboren und absolvierte auf der damaligen Wirtschaftsschule die Prüfungen zur Mittleren Reife. Er ließ sich zum Kraftfahrzeugmechaniker ausbilden und wechselte nach einigen Jahren in dem Beruf das Fach – er wurde Steuerfachangestellter und arbeitete zehn Jahre als Büroleiter in einer Steuerkanzlei. Dann folgte die Ausbildung zum Vermögensberater und im Jahr 1999 die Selbständigkeit. Bevor er im September 2016 die Stelle des stellvertretenden Kassenverwalters in der St. Blasier Stadtverwaltung antrat, war er als freier Finanz- und Versicherungsmakler tätig. Ehrenamtlich engagiert sich Jürgen Längin schon lange in der Stadt, seit 2004 ist er Vorsitzender des Skiclubs und seit Jahren Schülerreferent Alpin im Skiverband Schwarzwald.

Bereits im Jahr 2010 habe er sich mit dem Gedanken beschäftigt, sich um das Bürgermeisteramt zu bewerben. Damals sei die Zeit aus familiären Gründen noch nicht reif gewesen, „jetzt ist es die richtige Zeit“, sagt er. In den kommenden Wochen wolle er nicht als Politiker auftreten, sondern „die Bürger über die emotionale Ebene abholen“. Bei Festen wolle er sich also zum Beispiel zu den Menschen an die Tische setzen oder auch auf der Straße mit ihnen ins Gespräch kommen. Er möchte mit den Bürgern über das reden, was sie ganz konkret betrifft und berührt. Dazu gehöre in seinen Augen die Aufgabe, die Stadt so zu gestalten, dass sie für junge Menschen attraktiv bleibt. „Wenn wir junge Familien halten wollen, müssen wir sehen, dass wir Arbeitsplätze bieten können“, sagt Längin. Eine wichtige Zukunftsaufgabe werde es also sein, Betriebe von St. Blasien als Standort zu überzeugen. Dafür müsse man sich natürlich auch mit dem Mangel an Gewerbegrundstücken auseinandersetzen.

In den kommenden Wochen möchte der parteilose Kandidat seine Agenda erarbeiten. Die Herausforderung der kurzen Vorbereitungszeit vor der Wahl sei es, sich in die vielen Arbeitsbereiche und Projekte der Stadt einzuarbeiten. Wahlkampfveranstaltungen werde es vor Ende der Bewerbungsfrist am 17. Juli aber nicht geben, kündigte er an. Erst danach werde er mit Aktionen beginnen.