St. Blasien In St. Blasien herrscht nun die Ruhe nach dem Kunst-Trubel

In St. Blasien herrscht nun die Ruhe nach dem Kunst-Trubel

Das Bildhauersymposium geht erfolgreich zu Ende. Allerdings verläuft die Auktion der entstandenen Werke eher schleppend – bis auf eine Ausnahme.

Still und leer wirkt es nun in St. Blasien, nachdem die Bildhauer ihre Arbeiten fertiggestellt haben. Kein Gedröhne von Kettensägen, keine Spuren aus Sägespänen, die von den Arbeitsplätzen wegführen. Die Künstler sind abgereist und einige der Skulpturen verkauft. Am Montagmorgen entfernte der Bauhof die Fahnen entlang der Alb, die die verschiedenen Nationalitäten der Symposiumsteilnehmer abgebildet haben.

Insgesamt war das 22. Bildhauersymposium wieder ein Erfolg. Besonders am Final-Wochenende mit Künstlerfest und Versteigerung der Skulpturen waren zahlreiche Gäste aus der Umgebung in der Stadt. Und auch das Wetter spielte mit, es tröpfelte zwar gelegentlich, aber ein richtiger Regenguss, der die Interessenten vom Domplatz vertrieben hätte, blieb zur Erleichterung aller aus. Mit dem Bieten auf die Werke taten sich die Besucher in diesem Jahr allerdings eher schwer. Nur der „Stadtkater Felix“ von Johannes Köpfer entfachte ein regelrechtes Bieterduell. „So schnell ist die Auktion noch nie gegangen“, kommentierte Rudi Bauer, der schon seit Jahren routiniert und humorvoll die Stücke versteigert.

Allerdings kamen die Skulpturen auch jeweils mit einem Startpreis von 1300 Euro unter den Hammer, da war der eine oder andere Kunstfreund sowieso vorsichtig. Anders als ursprünglich angekündigt, wurden an diesem Wochenende keine Skulpturen von Fritz Will versteigert. Der langjährige künstlerische Leiter des Bildhauersymposiums ist schwer erkrankt, der Erlös sollte ihm und seiner Familie zugutekommen.

Genau aus diesem Grund entschieden sich die Organisatoren dann auch kurzfristig, seine Skulpturen aus der Auktion herauszunehmen. Sie fürchteten, diese könnten dort unter Wert den Besitzer wechseln. Vorgesehen ist allerdings eine Sonderschau mit Wills Werken im Café Ell, wo regelmäßig immer wieder Kunstausstellungen stattfinden. Dort können die Werke dann auch erworben werden. Einen Einblick in die Domfestspiele, die 2018 wieder stattfanden, boten Christel Steier und Karin Steinebrunner (wir werden noch berichten).