St. Blasien Handharmonika-Club Albtal: Rückblick auf harmonisches Jahr

Bei den Handörglern vom Albtal läuft alles harmonisch. Musiker blicken auf erfolgreiches Kirchenkonzert im vergangenen Jahr zurück.

Albtal (kss) Alles läuft rund beim Handharmonika-Club Albtal. Das Kirchenkonzert im vergangenen Jahr, das erste in der Vereinsgeschichte, fand eine ausgesprochen positive Resonanz, sorgte zudem für die nötige Aufstockung der Vereinskasse, und die Proben für das diesjährige Theaterstück sind auch bereits in vollem Gang. Es wird am 7. und 8. April in der Halle in Immeneich über die Bühne gehen und verspricht wieder eine durch und durch herzerfrischend-fröhliche Veranstaltung zu werden.

Auch über den Probenbesuch im vergangenen Jahr, der sich auf 80 Prozent steigern konnte, freute sich Dirigent Robin Jehle, zumal gleichzeitig die unentschuldigten Fehlproben auf 17 Prozent gesunken waren, was eine ebenso erfreuliche Tendenz darstellt. Die Handörgeler sind ja immer für einen Spaß zu haben, und so verliehen sie heuer zum dritten Mal den Inge Hierholzer-Preis für den unpünktlichsten Probenbesucher. Silke Ebner hatte die Nase vorn.

Der von Schriftführerin Ramona Eckert unterhaltsam verfasste Jahresbericht listete unter anderem das für den HC ungewohnt anstelle von Weihnachtsdeko mit Ostereiern und Frühlingsblumen geschmückte Jahreskonzert am 5. März auf, in dem die Zöglinge erstmals alle das volle Programm mitgespielt hatten. Ferner Auftritte beim 50. Geburtstag des Männerchores Bannholz sowie am Erntedankfest der Ibacher Landfrauen.

Die anstehenden Wahlen konnte Bürgermeister Rainer Fritz in Rekordzeit durchziehen, da in bewährter Weise alles beim Alten blieb. Für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorsitzende Manuela Mutter, ihre Stellvertreterin Steffi Tröndle, Schriftführerin Ramona Eckert, Kassierer Julius Jehle, Jugendvertreterin Jutta Eckert sowie Notenwart Andreas Lohn. Auch Dirigent Robin Jehle wird die aktuell 26 Aktiven weiterhin leiten.

Zöglinge gibt es zwar momentan beim HC Albtal nicht, da alle inzwischen erfolgreich in die Aktiven aufgenommen sind, dafür hat aber Monika Human-Fernahl nach zehn Jahren wieder in die Reihen der Handörgeler zurückgefunden und sich auch gleich als Theaterspielerin einbinden lassen.

Als Ausblick auf das Jahr 2017 nannten die HCler die Mitwirkung an Dorf- und Hallenputz, ein Kurkonzert in St. Blasien am 30. Juli sowie ein Platzkonzert in Immeneich am 15. September. Am 18. und 19. November steht das Probenwochenende für das Nikolauskonzert (2. Dezember) auf dem Terminplan.