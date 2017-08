St. Blasien Gesundheitszentren im Blick: Justiz- und Tourismusminister Guido Wolf besucht St. Blasien

Der Baden-Württembergische Justiz- und Tourismusminister Guido Wolf informiert sich vor Ort über Gesundheitszentren. In St. Blasien besucht er dazu zwei Einrichtungen: Das Radon-Revital-Bad in Menzenschwand und die Fachklinik St. Blasien.

St. Blasien – Das Thema „Gesundheitszentren“ hat der Baden-Württembergische Justiz- und Tourismusminister Guido Wolf zum Thema seiner Sommerreise gemacht. In St. Blasien besuchte er dazu gleich zwei Einrichtungen: Das Radon-Revital-Bad in Menzenschwand und die Fachklinik St. Blasien. In beiden ging es auch um mögliche Förderungen durch das Land. Gelächter löste bei Guido Wolf und den anderen Gästen die Ankündigung von Bernhard Meyer, Geschäftsführer des Radonbades, aus, man begebe sich jetzt zum Gespräch in den Saunagarten. „Da ist wohl eine Information nicht bei mir angekommen“, scherzte Wolf mit Blick auf seinen Anzug.

Aber der Minister sowie Vertreter der lokalen und regionalen Politik, der Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) sowie des Deutschen Heilbäderverbandes konnten den Saunabereich ausnahmsweise voll bekleidet besuchen, seine Öffnungszeit war für diesen Tag nach hinten verschoben worden. Als architektonisches Juwel oder Schmuckkästchen in der schönen Natur bezeichneten viele Gäste das vor zwölf Jahren erbaute Bad, sagte Meyer bei der Vorstellung der Einrichtung und verwies auf den Beitrag, den das durch Landesbehörden, aber auch durch St. Blasier Bürger geforderte Bad zur Stabilisierung des Tourismus in St. Blasien beigetragen habe. Durch die Partnerschaft mit der HTG und deren Hochschwarzwaldcard kämen etliche Touristen nach St. Blasien, die den Ort vielleicht sonst nicht besucht hätten.

Der Arzt Christoph von Ascheraden gab zudem einen kurzen Abriss der Radontherapie, die schmerzstillend, antientzündlich und immunstärkend wirke. „Die Jahrestherapiekosten für die Radontherapie betragen 735 Euro“, hob er hervor, dies sei deutlich günstiger als andere Therapieformen, etwa bei rheumatischen Erkrankungen. „Auch im weiteren Verlauf wird das Land an Ihrer Seite bleiben“, sicherte Guido Wolf zu, als Bernhard Meyer die Hoffnung aussprach, dass nach der finanziellen Förderung zum Bau auch bei der Anschlussfinanzierung Unterstürzung vom Land möglich sei. Immerhin, so der Minister weiter, sei das Tourismus-Infrastrukturprogramm im ersten Jahr der neuen Landesregierung bereits von fünf auf sieben Millionen Euro erhöht worden. Zudem sollen in der Fortschreibung der Tourismuskonzeption des Landes der Tourismus und das Thema Heilbäder noch stärker zusammengeführt werden. Ebenfalls eine Verknüpfung von Medizin und Tourismus strebt die Medipolis Gruppe an, die vor einem Jahr die Fachklinik St. Blasien übernommen hat. Nach einer Führung durch das beeindruckende alte Gebäude stellte Gesellschafter Ingmar Wegner dem Minister die weiteren Pläne für die traditionsreiche Klinik vor. So soll neben dem denkmalgeschützten Bau ein neues Gebäude für die Klinik entstehen, da das Bestandsgebäude von 1882 doch viele Abläufe erschwere. Dafür, so Wegner, gebe es bereits Kontakte mit dem Sozialministerium, um Mittel aus der Klinikförderung zu erhalten.

Allerdings denken die Gesellschafter auch darüber nach, in dem historischen Gebäude dann Angebote für Medizintouristen zu entwickeln, etwa für Menschen, die aus Städten mit starker Luftverschmutzung kommen – etwa in China – und hier ihren Urlaub mit den Vorteilen eines heilklimatischen Kurortes verbinden möchten.

Auch ein Konzept für betreutes Wohnen sei denkbar, so Wegner. „Wir sind sehr interessiert, die Schnittstelle zwischen Medizin und Tourismus zu optimieren“, sagte Guido Wolf. Durch die demographische Entwicklung werde hier zusätzliches Potenzial entstehen. Zudem brauche es noch mehr Zuspruch aus dem Ausland, wenn man den Tourismus in Baden-Württemberg weiter stärken wolle. Thorsten Rudolph von der HTG betonte, dass man seit Jahren auf den entsprechenden Märkten präsent sei und um Gäste werbe. Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter verwies in diesem Zusammenhang auch auf das Kolleg St. Blasien und dessen Kontakte nach China.