St. Blasien Gemeinderat legt kein Veto gegen Heimwerkermarkt in Häusern ein

Gemeinderat legt kein Veto gegen Heimwerkermarkt in Häusern ein

Der Gemeinderat St. Blasien stellt sich nicht gegen den geplanten Heimwerkermarkt in Häusern. Allerdings werden Auswirkungen auf das Unterzentrum befürchtet.

Wie steht die Domstadt zur geplanten Markterweiterung in der Gemeinde Häusern? Darüber diskutierte der Gemeinderat. Die Nachbargemeinde sei im Gegensatz zu St. Blasien weder Unter- noch Kleinzentrum. Werde der neue Heimwerker- und Getränkemarkt die Funktion der eigenen Stadt gefährden, fragte Bürgermeister Rainer Fritz. Die geplante Erweiterung solle „unter der Schwelle der Großflächigkeit, 800 Quadratmeter, liegen“, sagte Bürgermeister Rainer Fritz.

Alle Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbandes sind aufgefordert, Stellung zu beziehen – besonders betroffen aber sei St. Blasien, sagte Fritz. Die Regionalplanung sehe die nötigen Versorgungseinrichtungen im Unterzentrum vor. Man dürfe nicht nur diese eine geplante Erweiterung betrachten, sagten der Bürgermeister und auch Gemeinderat Peter Schneider (CDU). Vielmehr müsse man die Gesamtfläche aller bereits entstandenen oder noch geplanten Märkte berücksichtigen.

Die Gesamtzahl der Vorhaben ziele tatsächlich auf die Stellung St. Blasiens als Unterzentrums. Es könne nicht sein, dass die Domstadt die Kosten eines Unterzentrums (zum Beispiel Schule) trage, in der Nachbargemeinde aber neue Märkte entstehen, sagte Schneider und fügte an, um Nahversorgung gehe es seiner Meinung dort auf keinen Fall. Auch Fritz findet, dass man den Punkt Nahversorgung ansprechen müsse. Seiner Meinung nach widerspricht die Entwicklung in Häusern den Zielen des Regionalplanes.

Grundsätzlich gaben ihm andere Gemeinderäte Recht. Allerdings werde in Häusern auch eine Versorgungslücke geschlossen, sagte Thomas Mutter (CDU). Und die Bevölkerung hätte „wohl kein großes Verständnis für eine Ablehnung“ aus St. Blasien. Man müsse überhaupt diese Entwicklung aus Sicht der Region betrachten. Mutter: „Die Raumschaft wird nur Bestand haben, wenn wir gemeinsam an einem Strick ziehen.“ Den Raumschaftsgedanken solle man nicht nur an Festtagen predigen, sagte auch Christoph von Ascheraden (FW). Allerdings müssten die Mitglieder des Gemeindeverwaltungsverbandes gemeinsam nach Lösungen suchen.

Angesichts der Mobilität der Menschen könne man wohl davon ausgehen, dass Menschen aus St. Blasien selbstverständlich nach Häusern fahren, weil sei dort etwas einkaufen wollen. Bei einer Gegenstimme beschloss der Gemeinderat, die Erweiterung des „Schmidts Marktes“ nicht abzulehnen. Eine Forderung wurde aber auf Vorschlag von Fritz in den Beschluss mit aufgenommen: Die mögliche Gefährdung des Unterzentrums St. Blasien durch die Agglomeration von Märkten in Häusern müsse untersucht werden.