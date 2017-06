St. Blasien Gemeinderat entscheidet über die Preise der Skilifte

Die Kartenpreise für die Menzenschwander Lifte bleiben unverändert, mit der vom Liftverbund Feldberg vorgeschlagenen Erhöhung im Skigebiet Feldberg ist das Gremium einverstanden.Die Menzenschwander Anlagen sollen vor allem den Einheimischen und Skifahrern aus den Nachbargemeinden dienen.

St. Blasien (sb) Über die Preise der Skilifte hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung entschieden: Die Kartenpreise für die Menzenschwander Lifte bleiben unverändert, mit der vom Liftverbund Feldberg vorgeschlagenen Erhöhung im Skigebiet Feldberg ist das Gremium einverstanden. Auf dem Feldberg müssen andere Kriterien als in Menzenschwand gelten, sagte Uwe Kaiser. Die Menzenschwander Anlagen sollen vor allem den Einheimischen und Skifahrern aus den Nachbargemeinden dienen. Rund um Grafenmatt und Seebuck konkurriere der Liftverbund mit anderen großen Skigebieten. Man müsse also alles daran tun, das Angebot auf der Höhe der Zeit zu halten – die Anfahrt von oft mehreren Stunden müsse sich aus Sicht der Skisportler lohnen.

St. Blasiens Skiliftkommission hatte am Vortag getagt und die Empfehlungen für den Gemeinderat ausgesprochen. Manfred Leber begründete die Position zu den Preisen in Menzenschwand so: Dort seien zuletzt keine größeren Investitionen getätigt worden, deshalb sollte die Kartenpreise unverändert bleiben. Betriebskosten und kostenspielige Reparaturen fallen dennoch an, sagte Ralf Weber und ergänzte: „Trotzdem folgen wir dem Trend der Preiserhöhungen nicht.“

Das gute Image des Feldbergs als Familienskigebiet solle man nicht durch jährliche Preiserhöhungen aufs Spiel setzen, sagte Christoph von Ascheraden. Die Außenwirkung einer Erhöhung dürfe man nicht unterschätzen. Auch Dieter Stark mahnte, es dürfe bei Preissteigerungen keinen Automatismus geben. Kämmerer Michael Spitz erläuterte aber, dass im Nachhinein gesehen, die wegen des Parkhauses und der Zeigerbahn beschlossenen Erhöhungen nicht ausreichen – der Erlös pro Skiliftfahrt sei zu gering. Im Vergleich mit anderen großen Skigebieten sei das Skigebiet Feldberg eher günstig, sagte Uwe Kaiser. Außerdem sei ja bekannt, dass „dort oben noch Nachholbedarf“ herrsche – zum Beispiel müsse die Skibrücke verbreitet und die Beschneiung ausgebaut werden. Und diese Projekte seien teuer. Kämmerer Michael Spitz fasste den Unterschied zwischen den Skigebieten so zusammen: „In Menzenschwand sprechen wir von Bürgern, auf dem Feldberg von Kunden.“ Und Menzenschwands Ortsvorsteher Joachim Gfrörer betonte, dass die kleinen Lifte auch im Wettbewerb mit den kleinen Anlagen in den umliegenden Gemeinden konkurrieren müssten und schon deshalb nicht zu teuer werden dürften.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Skiliftpreise in Menzenschwand unverändert zu lassen. Ebenso einstimmig beschloss das Gremium, dass die Stadt St. Blasien die vom Liftverbund vorgeschlagene Verteuerung der Tageskarte auf dem Feldberg um einen Euro auf 36 Euro, mitträgt.

Wie sieht die Verteilung der Skifahrer auf dem Feldberg aus – manche Beobachter hätten den Eindruck gehabt, dass die St. Blasier Anlagen benachteiligt werden, sagte Uwe Kaiser. Kommen die Skisportler aus dem Parkhaus, in dem es keine Kasse für die Skiliftkarten gibt, werden sie an die Hauptkasse bei der Talstation der Feldbergbahn geleitet, wo sie gleich in einen langen Stau geraten. Der Eindruck sei entstanden, dass Skifahrer später als früher bei Zeigerbahn und den Grafenmattliften ankommen, sagte Kaiser. Die Frage sollte Chefsache sein. Man müsse klären, ob an der Wahrnehmung wirklich etwas dran sei. Wenn ja, sei mit den Partnern im Liftverbund zu klären, was möglicherweise geändert werden könnte, sagte der Gemeinderat.