St. Blasien Gemeinderat St. Blasien sagt Ja zu Erweiterung Schmidt Arkaden

Der Gemeinderat gibt grünes Licht zur Erweiterung der Schmidt Arkaden in St. Blasien. Das Gebäude „Apotheke Kammerer“ soll abgerissen werden und der Rohbau bis Januar 2018 stehen.

St. Blasien (sb) Lang hat es gedauert, nun liegt eine Lösung vor, die auch die Zustimmung des Gemeinderats hat. Das Einvernehmen mit dem Bauantrag zur Erweiterung des Modehauses „Schmidt Arkaden“ hat das Gremium in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung erteilt. Die Fassade des modernen Baus soll eine Verkleidung aus Alaska-Zeder-Holzschindeln erhalten. „Das ist kein alltägliches Bauvorhaben“, sagte Gemeinderat Uwe Kaiser.

In vielen Gespräche haben sich die Bauherren und der Gemeinderat in den vergangenen Jahren langsam angenähert. Er gehe davon aus, dass das Projekt einen positiven Effekt haben wird – die Einkaufsstadt werde so noch attraktiver. Er hoffe auf eine schnelle Umsetzung, fügte Kaiser an. Der Prozess sei lang gewesen, sagte auch Bürgermeister Rainer Fritz.

"Tatsächlich ist es ein nicht ganz so einfacher Prozess gewesen und es waren geburtshelferische Maßnahmen in nicht unerheblichem Umfang nötig“, sagte Gemeinderat Christoph von Ascheraden. Die Stadt verliere mit dem Haus „Apotheke Kammerer“ bedauerlicherweise ein prägendes Gebäude. Das neue Gebäude werde das Stadtbild auch prägen – er hoffe auch auf eine positive Auswirkung und mit Blick auf andere „Baustellen“ in der Stadt auf eine Aufbruchstimmung. Kaum ein Projekt in den vergangenen drei bis vier Jahrzehnten sei so sorgfältig und unter solchen Schmerzen entstanden, sagte Thomas Mutter. Die Idealvorstellungen von Gemeinderat und Unternehmer seien nicht identisch gewesen. Die Vorstellung, man könnte Elemente der alten „Apotheke Kammerer“ in den Neubau integrieren, ließ sich nicht verwirklichen. Er habe aber den Wunsch, dass irgendwo im Neubau ein Erinnerungsteil des alten Gebäudes integriert wird.

Das soll tatsächlich auch passieren, sagte Christian Keemss, der mit seiner Frau Veronika Keemss das Erweiterungsprojekt verantwortet, im Gespräch mit dieser Zeitung. Thomas Mutter kenne bislang die Idee nicht, Balkone des alten Gebäudes im Foyer des Erweiterungsbaus mit den Originalgeländern nachzuempfinden. Der fünfgeschossige Neubau soll eine Fläche von mehr als 6000 Quadratmetern haben. Die Verkaufsfläche werde dort circa 3700 Quadratmeter betragen – insgesamt habe das Modehaus nach der Erweiterung eine Verkaufsfläche von ungefähr 5000 Quadratmetern.

Im Erdgeschoss wird die Apotheke Kammerer, die im April in ihr Zwischendomizil in der ehemaligen Post zieht, ihren neuen Platz bekommen. Im Neubau werde unter anderem eine auf etwa 1000 Quadratmeter vergrößerte Herrenabteilung ihren Platz finden. Auch eine „Trendfläche“ für junge und trendige Mode für Männer und Frauen soll es geben. Zum Standard eines großen Modehauses gehöre heute auch ein Kundenbistro, sagte Keemss. Eine zügige Umsetzung wünschten sich die Mitglieder des Gemeinderates in der öffentlichen Sitzung.

Noch vor den Sommerferien werde das Gebäude „Apotheke Kammerer“ abgerissen, sagte Christian Keemss. Und möglichst bis Januar 2018 solle der Rohbau stehen. Der Zeitplan sei sportlich, denn im März 2019 solle der Erweiterungsbau eröffnet werden – wenn alles nach Plan laufe.

Die Bauherren gingen mit dem Vorhaben ein hohes Risiko ein, hatte Bürgermeister Rainer Fritz in der Gemeinderatssitzung gesagt. Christian Keemss sieht das Unternehmen auf dem richtigen Weg. Für ihn ist „Beratung das analoge Internet“ und auch junge Kunden schätzten seiner Erfahrung nach den Service, den man in einem guten Modehaus geboten bekomme – den Versandhandel fürchte das Unternehmen nicht. Er ist optimistisch: Mehr als 20 neue Arbeitsplätze sollen in einem ersten Schritt geschaffen werden, von bis zu 40 Mitarbeitern geht er nach der Erweiterung des Traditionshauses aus – derzeit hat das Unternehmen 35 Mitarbeiter, sagte Keemss.