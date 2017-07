St. Blasien Gemeindepfarrer Pastor Weber bleibt in Rufweite

Traugott Weber wird am Sonntag als Gemeindepfarrer verabschiedet. Seine Frau und er wollen nun häufiger musizieren und reisen

Der Abschied hat schon vor Monaten begonnen, am Sonntag wird Pfarrer Traugott Weber aber offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Sein letzter Arbeitstag ist jedoch der 31. August – und schon wenige Tage später wird er in einer anderen Gemeinde als Vertreter auf der Kanzel stehen.

„Es wird keine Reduzierung auf null geben“, sagt Pfarrer Weber, der mit seiner Frau Irmgard Weber nach Bad Säckingen ziehen wird. Bis zur Kirchenwahl im Jahr 2019 werde er seine Bezirksämter weiter wahrnehmen. Weber ist beispielsweise Bezirksdiakoniepfarrer, Mitglied des Bezirkskirchenrates und für die Telefonseelsorge mitverantwortlich.

„Das letzte Mal“ gab es seit dem vergangenen Herbst schon einige Male, erzählt Traugott Weber – der letzte Weihnachtsgottesdienst, das letzte Oster- oder Pfingstfest. Deshalb wird auch die Verabschiedung am Sonntag nicht der Schlusspunkt sein. Im August wird er mit seiner Frau den Jahresurlaub genießen, bevor seine letzten zehn Tage als Pfarrer der evangelischen Christusgemeinde beginnen: Ein letzter Gottesdienst in der Andreaskapelle in Wittenschwand und auch noch drei Taufen stehen beispielsweise in seinem Terminkalender.

Auf die Zeit an der Alb sieht Pfarrer Weber sehr gerne zurück: „Es war ein wunderbares Gottesgeschenk, dass St. Blasien meine letzte Gemeinde war. Wir passten wunderbar zusammen.“ Die Zusammenarbeit mit dem Kirchengemeinderat und die „spitzenmäßige Sekretärin“ – die Rahmenbedingungen waren sehr gut. Als seine Frau und er vor elf Jahren nach St. Blasien kamen, seien sie mit offenen Armen aufgenommen worden.

So ist das bei Pfarrern: die Abkürzung i. R (in Ruhe) bedeute meist „in Rufweite“, sagt Traugott Weber schmunzelnd. Fünf der 18 Pfarrstellen im Kirchenbezirk sind derzeit unbesetzt. Auch er hat sich schon in die Vertretungsliste eingetragen – für zwei Gottesdienste im Herbst in der Christuskirche in St. Blasien. Aber seine Frau freue sich darauf, dass sie in der Kirche jetzt häufiger nebeneinandersitzen.

Vor seinem Antritt im Oktober 2006 sei die Pfarrstelle drei Jahre nicht besetzt gewesen. Inzwischen war er länger in St. Blasien als seine vier Vorgänger zusammen. Mehr als 120 Quadratkilometer umfasst das Gemeindegebiet, zu dem die Kommunen St. Blasien, Dachsberg und Ibach sowie Bernau gehören. In den elf Jahren habe er im Bibelgesprächskreis mehr als 300 Bibeltexte besprochen, ungefähr 200 Menschen beerdigt, 150 Kinder und 25 Erwachsene getauft sowie 64 Paare getraut.

Ein besonderes Anliegen als Pfarrer sei ihm die Seelsorge und die Verkündigung gewesen, sagt der Theologe. Er führte zum Beispiel den Bibelgesprächskreis ein. Auch „Ökumene war und ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Weber, „bestens“ habe er mit allen katholischen Kollegen zusammengearbeitet. Jährlich gab es den von im angeregten ökumenischen Jugendkreuzweg und auch den ökumenischen Kindergottesdienst.

Traugott Weber freut sich auch, dass sein langes Bemühen schließlich Erfolg hatte: Die Ölheizungen im Pfarrhaus und in der Kirche wurden durch Luftwärmepumpen ersetzt. Mit dem Evangelischen Oberkirchenrat habe die Christusgemeinde auch lange verhandelt, bis eine Photovoltaikanlage auf dem Kirchendach montiert werden durfte. Er gehe also als ökologischer Pfarrer in die Geschichte der Gemeinde ein, sagt er erfreut.

Zwar werde er weiterhin genug im Kirchenbezirk zu tun haben, gelegentlich einen Gottesdienst halten oder als Organist begleiten, sagt Weber, der auch Kirchenmusiker ist. Jetzt freuen er und seine Frau sich aber darauf, wieder häufiger gemeinsam zu musizieren – immer wieder haben sie in der Vergangenheit auch zusammen Konzerte gegeben. Aber auch reisen will das Paar – beispielsweise nach England, wie die Tochter lebt, oder nach Hamburg, wo der Sohn zu Hause ist.