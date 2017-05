St. Blasien Für die Flüchtlinge in St. Blasien läuft derzeit eine Wohnungssuche unter Zeitdruck

Bald muss auch die zweite Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in S. Blasien geräumt sein, doch Wohnungen fehlen nach wie vor.

Zwischen Sorge und Optimismus schwankte die Stimmung beim jüngsten Treffen des Helferkreises für Flüchtlinge in St. Blasien. Da die Gemeinschaftsunterkünfte geschlossen werden, suchen die Helfer Wohnungen für geflüchtete Familien und Einzelpersonen, die in St. Blasien bleiben möchten, weil sie hier bereits Freunde, Anschluss an Vereine oder einen Job gefunden haben.

„Es wird allen immer mehr bewusst, dass die Häuser bald nicht mehr da sind. Die Verzweiflung wächst“, sagte Sozialarbeiterin Jessica Börnicke. 32 Personen, so berichtete sie, lebten noch in der ehemaligen Hochschwarzwaldklinik, das Friedrichshaus sei bereits leer. „Bis Mitte Juni muss das Haus leer sein, und es können nicht alle an einem Tag ausziehen“, machte sie den Zeitdruck deutlich. Diese Verlängerung, so berichtete der Vorsitzende des Helferkreises, Jörg Rudolf, ist das Ergebnis eines Treffens mit Landrat Martin Kistler. Zuvor sollte das Haus bereits im Mai geräumt sein. Allerdings möchte das Landratsamt bis Ende Mai definitiv wissen, wer von den Bewohnern noch in St. Blasien untergebracht werden kann.

Einige der Geflüchteten möchten oder können nicht in St. Blasien bleiben, erklärte Jessica Börnicke, da sie etwa Arbeitsverträge in anderen Städten in Aussicht haben oder bisher nur eine Duldung für den Aufenthalt in Deutschland bekommen haben. Sieben Wohnungen für Familien und Einzelpersonen werden noch gesucht. Zum Teil gebe es Hoffnung, Mietverträge abzuschließen, sagte Jörg Rudolf, allerdings sei unklar, ob die zeitliche Koordination klappe. Die Stadt sei bereit und gewillt, Wohnungen anzumieten, ebenso habe die Kirchengemeinde schon die Miete für Wohnungen für Geflüchtete übernommen, berichtete Rudolf.

Allerdings sei es trotzdem schwierig, geeignete Wohnungen zu finden. „Angebote, die unmoralisch sind, kann man nicht verantworten“, betonte Veronika Faller, etwa überhöhte Preise oder Wohnungen, deren Zustand zu schlecht sei.

Durch den Wegfall der Gemeinschaftsunterkünfte wird auch Sozialarbeiterin Jessica Börnicke nicht mehr in St. Blasien sein und es müssen neue Räume für Deutschkurse, Nachhilfe und ähnliche Aktivitäten gefunden werden. Die Kleiderkammer hat eine neue Heimat im Haus Bourgin gefunden. Ansonsten sei, so hofft Rudolf, auch eine Zusammenarbeit mit der Fürstabt-Gerbert-Schule möglich, um nachmittags Räume mitzunutzen.

Aber auch Positives gab es zu vermelden: Fouad Saigh ist im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) von der Stadt eingestellt worden, um die hier wohnenden Geflüchteten zu unterstützen. „Ich gehe mit den Leuten zum Arzt, zum Jobcenter, ins Krankenhaus“, berichtete der junge Mann. Auch bei der Kleiderkammer, beim Spielkreis oder bei Sprachkursen hilft er mit. Die Mitglieder des Helferkreises wünschen sich, dass die Stadt als Ersatz für Jessica Börnicke und Heimleiter Harald Steidl, die vom Landkreis eingesetzt wurden, nun selbst einen Sozialarbeiter als Integrationsbeauftragten oder -manager einstellt. Die Aufgaben seien durch die Verteilung der Menschen auf Wohnungen nicht weniger geworden.