St. Blasien Friedhof bietet bald weitere Urnenplätze in neuer Mauer

Der Gemeinderat St. Blasien ist mit dem Vorschlag des Ingenieurbüros Riede in Löffingen einverstanden. Bis Mitte November könnten die Arbeiten abgeschlossen sein. Als Vorlage für die Gestaltung in St. Blasien diente eine Urnenwand auf dem Friedhof Altglashütten.

Der Friedhof St. Blasien soll weiterentwickelt werden. Jetzt soll die Friedhofsmauer mit integrierten Urnenwänden in Richtung Rettungswache/Feuerwehr erweitert werden. Die Pläne stellte Andreas Happle vom Ingenieurbüro Riede in Löffingen am Dienstagabend in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Demnach soll an die bestehende Mauer an der nördlichen Ecke des Friedhofes eine rund 20 Meter lange Betonmauer angeschlossen werden, die bis zum Eingang aus Richtung Feuerwehrgerätehaus heranreicht. Den Beton werde man vom Friedhof aus nicht sehen, erläuterte Happle. Denn sie soll ein Satteldach (wie die alte Friedhofsmauer) erhalten. An der Anschlussstelle selbst werde die neue Betonmauer so hoch wie die alte Mauer sein. Dort, wo die das erste Urnenwandelement in die neue Mauer integriert wird, werde sie höher werden.

Nach dem Vorschlag des Planers soll es zwei Urnenwandelemente geben – jeweils an den Enden der Mauer. Dazwischen hat er eine Sitzgelegenheit vorgesehen, wobei die Sitznischen mit Holz verkleidet werden sollen. Als Vorlage für die Gestaltung in St. Blasien diente eine Urnenwand auf dem Friedhof in Altglashütten.

Ohne Probleme könne an in Zukunft die Sitznische mit einem weiteren Urnenwandelement oder sogar zwei Elementen füllen, erläuterte Happle. Umbauten an der Dachkonstruktion seien dafür nicht notwendig. Insgesamt bezifferte der Planer die Kosten des Projekts auf 130 000 Euro. Allerdings nannte er den Gemeinderäten gleich auch Einsparmöglichkeiten: Wenn der Bauhof den Baugrund vorbereite, also die alte Hecke entferne und den Graben für das Fundament aushebe sowie die Dachdecker- und Zimmererarbeiten erledige, könnte die Stadt 25 000 Euro einsparen. Die vorgeschlagenen Teilarbeiten könnte der städtische Bauhof tatsächlich erledigen, bestätigte Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter auf eine entsprechende Frage aus dem Gremium. Verschiedene Arbeiten, beispielsweise Dachdeckerarbeiten, habe der Bauhof auch schon an der alten Friedhofsmauer ausgeführt.

Bis zum 1. August will das Planungsbüro die Ausschreibung der Arbeiten vorbereitet haben, die dann auch gleich ausgeschrieben werden könnten. In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause (Dienstag, 12. September) könnten die Aufträge dann vergeben und möglicherweise bis Mitte November ausgeführt werden. Vor allem die Ausführung hänge an den Wetterverhältnissen, sagten Andreas Happle und Thomas Mutter. Es sei gut, wenn die Arbeiten noch in diesem Jahr erledigt werden, sagte Gemeinderat Manfred Leber. Denn die Bauhofmitarbeiter seien im kommenden Jahr schon durch die Domfestspiele zusätzlich gefordert. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.