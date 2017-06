St. Blasien Förderverein des Kollegs St. Blasien wirbt um Mitglieder

Mit rund 22 000 Euro mehr als im Vorjahr wurden in 2016 unterschiedliche Projekte am Kolleg St. Blasien durch den Förderverein unterstützt.

St. Blasien (csi) Zahlreiche Projekte konnten auch im Vorjahr mit Mitteln des Vereins der Freunde und Förderer des Kollegs St. Blasien finanziert werden, insgesamt rund 66 000 Euro wurden aufgewendet. Mit rund 22 000 Euro mehr als im Vorjahr wurden in 2016 unterschiedliche Projekte am Kolleg durch den Förderverein unterstützt. Der größte Anteil an Fördermitteln – 16 000 Euro – entfiel erneut auf die Magisgespräche. Diese Schüler-Lehrergespräche erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Weitere größere Beträge kamen unter anderem dem Beach Volleyball (10 700 Euro), dem China-Aufenthalt (7900 Euro), Sideboard-Rise (5500 Euro), den Probentages des Musikensembles (3120 Euro) und der Sexualpädagogik (2400 Euro) zugute. Die Zahlen gab der kommissarische Geschäftsführer des Fördervereins, Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes, bekannt.

Auch in diesem Jahr werden die Magisgespräche wieder unterstützt, allerdings nur noch mit 8000 Euro. Zu den bislang beantragten oder umgesetzten Projekten gehören ferner ein Aktionstag Ernährung, ein sozialpädagogischer Parcours sowie die Anschaffung einer Oboe.

Nach dem Erscheinen des Altkollegianerverzeichnisses im vergangenen Oktober will man nun darangehen, ein digitales Altkollegianernetzwerk aufzubauen. Die Möglichkeit, alle Altkollegianer auf einer Plattform zu vereinen, schaffe ein großes Potenzial, das anders nicht erreicht werden könne, hieß es. Die Entscheidung, ob es sich um ein individuell programmiertes Netzwerk handeln soll, ob man sich in ein Netzwerk einmieten oder als Mandant auf ein bestehendes Netzwerk aufspringen will, soll bis Ende des Jahres fallen.

Dem Förderverein gehören derzeit 426 Mitglieder an. Da die Mitgliedsbeiträge den Löwenanteil der Einnahmen des Vereins ausmachen, tut Mitgliederwerbung Not, um auch weiterhin Projekte in größerem Umfang unterstützen zu können. Das gezielte Ansprechen von Abiturienten und deren Eltern erziele nur geringe Resonanz, sagte der Kollegsdirektor. Die Kommunikation müsse daher über das Kolleg hinausgehen, dafür sei eine digitale Plattform geeignet, so Vorstandsmitglied Björn Böckenförde.

Aus den Reihen der Versammelten wurde eine eigene Homepage des Fördervereins mit Darstellung der geförderten Projekte angeregt. Derzeit erfahre man nichts über die Aktivitäten des Fördervereins, so die Argumentation. Die Schwäche, das Wirken des Fördervereins offen zu legen, sei erkannt worden, erwiderte Böckenförde, ein neu herausgegebener Flyer mit einer Darstellung der Projekte in Wort und Bild sei das erste Instrument, um dem abzuhelfen. Eine weitere Anregung ging dahin, auch den Altschüleraspekt in den Namen des Fördervereins aufzunehmen. Mit den Worten „Ich ernenne Sie alle zu Botschaftern des Fördervereins“ beendte Björn Böckenförde die Hauptversammlung.