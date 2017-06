St. Blasien Florian Girgis vom TC St. Blasien sagt über das Schleifchenturnier: "Es ist ein Turnier für jedermann"

Florian Girgis wird in seiner Funktion als Sportwart des TC St. Blasien Spielleiter beim Schleifchenturnier sein. Darüber spricht er im Interview.

Herr Girgis, warum trägt dieses Turnier den Namen Schleifchenturnier?

Darum, weil der Sieger einer gewonnenen Runde ein Schleifchen erhält.

Wie viele Teilnehmer sollten es sein, damit das Turnier stattfinden kann.

Das konkret zu sagen, ist schwierig, da es kein Unterpensum gibt. Es wäre schon schön, wenn man 16 Leute zusammenbringen könnte. Klar, auch mit zwölf Teilnehmern kann man starten, dann werden halt ein paar Runden mehr gespielt oder die Zeit verlängert. Ideal ist es jedenfalls, wenn unsere drei Plätze belegt sind. Bis jetzt sind für Donnerstag zehn Tennisspieler gemeldet. Aber ich denke, da kommt noch der eine oder andere hinzu, vielleicht überlegen es sich welche aus den umliegenden Tennisgemeinden. Uns würde es freuen. Wer Lust hat, an dem Feiertag Tennis zu spielen, ist willkommen. Hier geht es um nichts. Auch Zuschauer sind erwünscht. Tagsüber wird mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Nach dem Turnier gibt es eine kleine Siegerehrung und ein gemütliches Beisammensein.

Wer kann daran teilnehmen?

Tatsächlich ist es ein Turnier für jedermann, sowohl für die aktiven wie passiven Spieler, Kinder, Kurgäste und wer auch immer Lust hat, in vergnügter Runde im Mixmodus zu spielen. In erster Linie geht es darum, Spaß miteinander zu haben. Es kann sich jeder angesprochen fühlen, egal welche Spielstärke und Altersklasse, derjenige brauch kein guter Tennisspieler zu sein. Klar, man sollte schon mal den Tennisschläger in der Hand gehabt haben, dass man weiß wie das Tennisspielen ungefähr funktioniert.

Dennoch gibt es Gewinner?

Wer die meisten Schleifchen hat, der hat das Spaßturnier gewonnen. Bei Gleichstand entscheidet die Anzahl der gewonnenen Spiele.

Wie ist der Ablauf des Turniers?

Das hängt von der Teilnehmerzahl ab. Das Los entscheidet, welche Dame mit welchem Herrn spielt und wen man nach jeder Runde immer wieder neu zugeteilt bekommt. Es bestimmt auch, ob man Glück hat und mit einem starken Partner spielt. Gespielt werden dann sechs bis sieben Runden, pro Runde 20 bis 30 Minuten. Eigentlich wird im Mixmodus gespielt, pro Team startet eine Frau mit einem Mann, aber es kommt auch vor, dass man beispielsweise sechs Frauen und zwölf Männer einteilen soll. Dann muss man schauen, ob man unter Umständen noch eine Männergruppe zusammenstellt, weil die Anzahl der Paare in diesem Fall nicht aufgeht. Jedes Team spielt dann die gleiche Anzahl an Spielen.

Wie kann man sich anmelden?

Wir haben eine Liste, auf der man sich eintragen kann. Oder man schreibt uns eine E-Mail (tcstblasien@t-online.de) oder füllt das Kontaktformular auf der Homepage aus (tcstblasien.de), ruft an (07672/47 00) oder meldet sich über Facebook (Tennisclub St. Blasien) an. Es sind alle Kanäle zur Anmeldung offen. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, die Anmeldungen nicht verpflichtend zu machen. Wer mitmachen möchte, kann das gerne tun.

