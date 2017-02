St. Blasien Fasnacht in St. Blasien: Die Narrenzunft Gaudi Hans will die Macht übernehmen

Fasnacht in St. Blasien: Die Narrenzunft Gaudi Hans will die Macht übernehmen

Die St. Blasier Narrenzunft Gaudi Hans steht in den Startlöchern für die heiße Phase der Fasnacht. Das Programm hält in diesem Jahr Überraschungen bereit.

Die St. Blasier Narren übernehmen am morgigen Donnerstag, 23. Februar, die Macht in der Stadt. Der Kursaal ist bereits fasnächtlich vorbereitet und am Kappenabend haben sich die Mitglieder der Narrenzunft der Gaudi Hans, die vor 60 Jahren gegründet wurde, auf die kommenden Tage eingestimmt. Damit die Gäste der verschiedenen Veranstaltungen fröhlich und ausgelassen feiern können, haben die Mitglieder in die Vorbereitung viel Zeit investiert.

Die Befreiung der Schüler und Kindergartenkinder ist bereits alte Fasnachts-Tradition, ebenso wie die Erstürmung des Rathauses. Eine Besonderheit sollen in diesem Jahr am Fasnet-Dunschdig, 23. Februar, der Hemdglunkerumzug mit der Fütterung des Narrensamens um 18.11 Uhr, dem Umzugsstart am Feuerwehrgerätehaus um 18.33 Uhr und danach der Rathauserstürmung sowie dem Ball am Abend sein. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Veranstaltung am Donnerstagabend stetig nachgelassen – zu sehr habe der Hemdglunkerball beispielsweise dem Gaudiball am Fasnet-Mändig geähnelt, sagt Zunftmeister Patrick Mutter.

Deshalb sei das Konzept der Veranstaltungen überdacht und verändert worden, ergänzt der stellvertretende Zunftmeister Thomas Zimmermann. Das soll sich auch im Namen widerspiegeln: „Hemdglunkergaudi – Der Ball für den echten Hemdglunki“ hat die Zunft den Ball deshalb in diesem Jahr überschrieben. Der Beginn ist um 20.11 Uhr im Kursaal. Das Ziel sei es, dass die Hemdglunki, die in den vergangenen Jahren zur sehr kleinen Minderheit geworden waren, wieder in der Mehrheit sind – „sie sollen wieder sichtbarer werden“.

Eine Motivation für die Gäste soll auch der Eintrittspreis sein: Hemdglunki kommen günstiger hinein. Außerdem komme an dem Abend Schwarzlicht zum Einsatz, sagen Zimmermann und Mutter, aber auch andere Überraschungen werde es geben. Auf alle Fälle könnten auch noch die Gäste am Eingang zum Hemdglunki werden, die eigentlich ohne Schlafhemd zum Kursaal gekommen sind.

Die Fasnachtsspeise Mehlsuppe, die die Narren mit Gästen traditionell über viele Jahre hinweg immer in der „Krone“ gegessen hatten, werden sie in diesem Jahr wieder im „Klosterhof“ serviert bekommen. Aber vom morgigen Donnerstag an wird auch in der „Krone“ kurzfristig wieder Leben einkehren, denn die Narrenzunft wird dort die Gäste bewirten.

Positiv entwickelt hat sich in den vergangenen Jahren die närrische Bürgerversammlung, die am Freitagabend im Kursaal um 20.11 Uhr stattfindet. Wie es Brauch ist, haben dafür verschiedene Gruppen wieder ein vielfältiges Programm vorbereitet, erklärt Mutter. Seit vielen Jahren werden die Zuschauer diesmal wieder eine neue Gruppe erleben. Es wird Tanz-, Gesang- und auch Wortbeiträge geben. Vor das Gaudigericht zerren die Narren an diesem Abend die ehemaligen „Krone“-Wirtsleute Anita und Dieter Schulz. Bei dieser Verhandlung dürfen sich die Angeklagten gerne auch immer verteidigen, sagen Mutter und Zimmermann, von der Möglichkeit werde allerdings selten Gebrauch gemacht. Den Text für das Gaudigericht hat wieder Andy Link geschrieben.

Die Kinder stehen am kommenden Samstag, 25. Februar, im Mittelpunkt, wenn die Narrenzunft zum Kinderball im Theophil-Lamy-Haus ab 14.33 Uhr einlädt. Am Fasnet-Mändig, 27. Februar, geht es in der Stadt hoch her: Rund 1000 Narren erwarten die Organisatoren des großen Fasnetumzuges mit Start um 14.11 Uhr, an dem Zünfte und Wagenbauer aus der gesamten Region dabei sein werden. Nach dem Umzug wird es wieder eine „Après-Umzugs-Party im Kursaal ab 15.33 Uhr und den Gaudi-Ball mit Guggenmusiktreffen im Kursaal ab 20.11 Uhr geben. Auf der Latschari-Brücke werden die Narren ab 20.11 Uhr am Dienstag unter Wehklagen die Fasnet 2017 verbrennen und ersäufen und schließlich den Rathausschlüssel – wenn auch ungern – wieder an Bürgermeister Rainer Fritz zurückgeben.