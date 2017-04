Ibach Erfolge trotz Schneemangels

Der Skiclub Ibach ehrt bei der Hauptversammlung die Pokalgewinner im Langlauf. Vorsitzender bleibt weiterhin Wolfgang Böhler.

Ibach (kss) Frau Holle hatte es nicht gut gemeint mit dem Skiclub Ibach in der vergangenen Wintersaison, wie es der Vereinsvorsitzende Wolfgang Böhler eingangs, der Hauptversammlung ausdrückte. Hatten doch die Vereinsmeisterschaften alpin aufgrund Schneemangels ausfallen müssen. Daher fand zu Beginn der Versammlung lediglich die Siegerehrung für die Langläufer statt.

Bei den anstehenden Wahlen gab es keine entscheidenden Veränderungen, sondern eher vorstandsinterne Umstrukturierungen. Vorsitzender bleibt weiterhin Wolfgang Böhler, sein Vize ist nun Philipp Dörflinger. Kasse und Schriftführung bleiben in den bewährten Händen von Oliver Kunzmann und Marisa Kammerer. Als Sportwart alpin fungieren zukünftig Melanie Kammerer und Karina Ebner, als Sportwart nordisch Sandra Böhler und Nicole Schmid jeweils gemeinsam. Tourenführer ist Roland Böhler. Auch die Hüttenwarte Manuela und Martin Kammerer bleiben dem Verein erhalten. Beisitzer sind Werner Zehetner, Tobias Müller, Lothar Ebner, Sandra Böhler und Sebastian Maier.

Karina Ebner schaffte es in dieser Saison bei den vom Skiclub Starnberg ausgerichteten alpinen Deutschen Meisterschaften der Schüler im Slalom in die Liste der Top-Ten und wurde damit vom Skiverband Schwarzwald mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Über die sagenhaft tolle Saison, die Steffi Böhler als beste deutsche Langläuferin hatte, wurde bereits ausführlich in den Medien berichtet. Einen kurzen Überblick über ihre Erfolge gab nochmals Roland Böhler. Besondere Erwähnung fand einmal mehr die Leistung von Steffis Schwester Barbara "Babsi" Böhler, die im Sommer bei den Deutschen Meisterschaften der Special Olympics in Hannover Deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf wurde und im 100-Meter-Lauf Platz sechs belegte.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Willingen im Winter eroberte sie sich den dritten Rang im Riesenslalom und fuhr im Slalom auf Platz sechs.

Auch die Langläufer des Vereins waren im Sommer wie im Winter aktiv. Eine Kindergruppe hat sich dabei zum Training mit den Bernauer Langläufern zusammen getan. Im Winter waren sie zusammen zum Training am Notschrei, und das gemeinsame Techniktraining mit Roland Böhler in Ibach hat allen ebenfalls viel Vergnügen bereitet. Einen großen Erfolg konnte die Gruppe mit Lilly Bertram, Maja Schmid und Selina Böhler beim Kreisjugendskitag in Menzenschwand verbuchen, wo sie Grundschulmeister aller Grundschulen im Landkreis Waldshut wurden.

Lilly Bertram sowie Maja und Marco Schmid haben außerdem auf dem Feldberg bei „Jugend trainiert für Olympia“ teilgenommen und einen guten Platz im Mittelfeld belegt. Begonnen hatte die Saison erstmals mit einem Skiopening am 29. Dezember mit Fackelwanderung und anschließender Skiparty im Lifthüsli.

Dank der Zuschüsse der Gemeinden Ibach und Dachsberg konnte der Verein eine neue Zeitmessanlage anschaffen, allerdings konnte der Lift in diesem Winter aus Schneemangel lediglich an zehn Tagen in Betrieb genommen werden, Skikurse wurden am 28. und 29. Januar angeboten.