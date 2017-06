St. Blasien Entschädigung ehrenamtlich Tätiger: Kosten für Betreuung werden erstattet

Der Gemeinderat von St. Blasien beschließt eine Änderung der Satzung für die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger.

St. Blasien (sb) Viele Menschen sind ehrenamtlich tätig, zum Beispiel in den Vereinen, in den Kirchengemeinden oder beim Roten Kreuz – und auch in der Kommune und bei der Feuerwehr. Geld verdient man mit so einer Tätigkeit nicht, man kann aber eine Entschädigung erhalten. Für die „Entschädigung ehrenamtlich Tätiger“ gibt es genaue Regeln.

Die Gemeindeordnung wurde geändert und in der Folge musste nun auch die entsprechende städtische Satzung verändert werden: Wenn Menschen für die Kommune zum Beispiel als Gemeinderat oder Ortschaftsrat ehrenamtlich tätig sind und dafür eine Betreuungskraft für pflege- oder betreuungsbedürftige Angehörige bezahlen müssen, werden diese Kosten erstattet. In der städtischen Satzung hat der Gemeinderat nun zehn Euro je angefangener Stunde festgeschrieben.

Orientiert hatte sich die Stadtverwaltung bei ihrem Vorschlag an anderen Gemeinden, antwortete Hauptamtsleiterin Sylvia Huber auf eine Frage von Gemeinderat Ralf Weber. Andere Erfahrungswerte gibt es noch nicht, da der Paragraf neu und gerade in vielen Gemeinden in die eigenen Satzungen eingearbeitet werden, erläuterte sie.

Festgeschrieben ist in der „Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger“ wie hoch beispielsweise die Entschädigung ist, die ein Mitglied des Ortschaftsrates Menzenschwand, der dortige Ortsvorsteher oder die Bürgermeisterstellvertreter erhalten.

Die Ortschaftsräte erhalten eine monatliche Pauschalentschädigung in Höhe von 25 Euro, bei den Gemeinderäten liegt der Pauschalbetrag bei 50 Euro im Monat. Bürger, die auf Orts- oder Gemeindeebene Mitglieder eines Ausschusses, einer Kommission oder eines Beirates sind, erhalten für jede Sitzung zehn Euro als Ersatz für Auslagen oder entgangenen Arbeitsverdienst.

Die drei Bürgermeisterstellvertreter hätten laut Satzung das Recht „für jeden Werktag der Abwesenheitsvertretung“ 25 Euro zu erhalten. „Die derzeitigen Stellvertreter machen von ihrem Recht auf zustehende Gelder keinen Gebrauch“, sagte dazu Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter.

Auch andere Bürger können „für Dienstverrichtungen innerhalb des Gemeindegebietes“ eine Entschädigung als „Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstausfalls nach einem einheitlichen Durchschnittssatz“ erhalten. Dieser liegt je Stunde bei sechs Euro.

Der Gemeinderat St. Blasien hat die um den einen Paragrafen ergänzte Satzung in der Sitzung einstimmig beschlossen.