St. Blasien Ensemble Voces Nordicae aus Stockholm begeistert bei Domkonzerten

Ganz im Zeichen „In Peace with Nature“ stand das Domkonzert am Samstagabend mit dem Vokalensemble "Voces Nordicae" aus Stockholm. Dabei überzeugten die Sänger auch mit ihren stimmgewaltigen Soloeinsätzen.

Ein stimmgewaltiges und abwechslungsreiches Konzert konnten die Zuhörer am Samstagabend im gut gefüllten St. Blasier Dom mit dem Vokalensemble Voces Nordicae aus Stockholm genießen. Entsprechend enthusiastisch war die Resonanz. Sie fiel beinahe so lebhaft aus wie das Konzert selbst.

Konzert mit tiefgehender Botschaft

Die je sechs Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Lone Larsen begannen mit dem mehr geistlich geprägten Teil ihres Programms, den sie dann am Sonntag zur Umrahmung der Messfeier wiederholten. Wie Glockengeläut ertönte der wechselweise von Frauen und Männern angestimmte Lockruf „Kom“ in der Vertonung eines der Bässe des Ensembles auf einen Text von Francis Bacon. Diese Komposition läutete das übergreifende Thema des Konzertes ein: „In Peace with Nature“.

Mit einem Ostinato der Frauenstimmen unterlegt begann Eric Whitacres „Alleluia“, gefolgt von der silbenweisen Aufsplittung des Wortes. In der Folge übernahmen die Männerstimmen einen eher choralartig wirkenden, tief grundierten, weichen, in sich wiegenden Part, während einzelne Frauenstimmen immer wieder markant mit einer von ungewöhnlichen Intervallkonstellationen geprägten Melodielinie daraus hervorblitzten.

Mit stark polyphoner Gestaltung wartete Carl Nielsens „Benedictus Domino“ auf, wobei das schnelle, syllabisch behandelte Textwort Benedictus den Charakter eines Rufes ausprägte, während das folgende Domino in seiner jeweils stark melismatisch gehaltenen Verarbeitung wie ein Jubelgesang wirkte. In das im gemäßigten Schreittempo folgende Quoniam mischten sich immer wieder Benedictus-Rufe, wobei sich die solistischen Qualitäten der einzelnen Sängerinnen und Sänger in der ganz individuell gehandhabten Stimmführung deutlich ausmachen ließen.

Beeindruckende Soloeinsätze

Ausgesprochen gelungen war auch der Wechsel nach diesen ersten drei Stücken von der Orgelempore zur Rotunde. Der Reihe nach setzten die Stimmen ein mit Lauten, die an den Klang von Didgeridoos erinnerten. Dabei wanderten sie in die Rotunde, gefolgt von den Zuhörern, was erstaunlich leise gelang. Unten angekommen, wandelte sich der Gesang in eine zupackende Serie von Soloeinsätzen, die sich am Ende wieder zu einem weichen Tutti vereinigten.

Mit Glöckchen und Naturlauten wie Vogelgezwitscher, Schnattern, Quaken und Gurren, lebendig begleitet von Dirigentin Lone Larsen auf der Trommel und gefolgt von einem lebhaften Wechselgesang, begann das Ensemble den zweiten Teil seines Programms, in dem es zeitgenössisches schwedisches Liedgut interpretierte und dabei auch szenische Qualitäten bewies. „The Time Has Come“ auf einen Text von Nelson Mandela, der den steinigen Weg zur Freiheit besingt, präsentierte sich als mit intensiver Deutlichkeit ausgesprochene, streckenweise auch chorisch Silbe für Silbe betonende, eindringliche Mahnung, in der immer wieder die einzelnen Stimmen solistisch eingesetzt wurden.

Beim folgenden Stück mit dem Titel „Handel With Care“ drängte sich der Chor zunächst zu einem dichten Häufchen zusammen, aus dem in der Folge drei Sängerinnen ausscherten, die ihre ariosen Parts aussangen, während der Chor im Hintergrund quasi ein rezitativisches Fundament für die Solistinnen bildete. Dann teilte sich auch dieser in drei Gruppen, in denen Einzelne von den übrigen Gruppenmitgliedern wie willenlose Marionetten bespielt wurden. Dazu sang jede Gruppe für sich einen vollkommen von den anderen beiden unterschiedenen musikalischen Satz, so dass die Wirkung eines Quodlibets entstand.

„Stille schöne Abendstunde“ heißt die deutsche Übersetzung des folgenden Titels, der programmatisch ist für diese Komposition von Oskar Lindberg. Ganz sanft und anmutig, behutsam mit einem Hauch von Melancholie überzogen, zelebrierte das Ensemble dieses Werk. Spielerisch erklang danach das „Heia Viri“ nach dem Text des Irischen Mönchs Columbanus aus dem Jahr 616, abwechselnd mit einem tänzerisch choreographierten mitreißenden Refrain und geheimnisvoll in verschworenen Grüppchen lockenden Strophen.

Stark rhythmisch, wiederum unterstützt durch die Trommel, sang der Chor „When the Sun Rises“ aus Bob Chilcotts „I Share Creation“, mündend in die hymnisch vorgetragene Überzeugung „Die Erde gehört nicht den Menschen, die Menschen gehören der Erde“.

Am Ende machte sich das Ensemble Voces Nordicae in genialer Weise die Akustik der Rotunde im St. Blasier Dom zunutze, indem sich dessen zwölf Mitglieder gleichmäßig entlang der Rundung verteilten und den Zuhörern Gänsehautfeeling verschafften mit der weichen Fülle des Schwedischen Sommerpsalms, in den sie alle einhüllten, bis zum feinen Hauch zurückgenommen und am Ende nochmals dezent anschwellend – Genuss pur.

Auch die erste vehement geforderte Zugabe war eine solche weiche Sommerabendweise, während die zweite tänzerisch den Abschluss vorwegnahm, mit dem der Chor sich am Sonntag auf den Stufen des Doms endgültig von seinen Zuhörern verabschiedete. Das im Deutschen als „Zum Tanze da geht ein Mädel mit güldenem Band“ bekannte lebhafte Lied war das ideale Abschiedsgeschenk dieses lebensfrohen und sangesfreudigen Ensembles.