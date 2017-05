Bonndorf Einweihung des erweiterten Rappenfelsensteigs

Bürgermeister Christian Behringer und der stellvertretende Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH Volker Haselbacher präsentieren zur Einweihung des erweiterten Rappenfelsensteigs die neue Wandertafel, auf der nun der gesamte Rappenfelsensteig dargestellt ist.

Grafenhausen (pm) Eine kleine Wandergruppe hatte sich in Staufen Ortsmitte eingefunden, um die neue Erweiterung des inzwischen zwölf Kilometer langen Rappenfelsensteigs zu erwandern. Leider spielte das Wetter nicht so mit, wie es sich die Verantwortlichen gewünscht hätten. Bürgermeister Christian Behringer und der stellvertretende Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH Volker Haselbacher präsentierten zuvor die neue Wandertafel, auf der nun der gesamte Rappenfelsensteig dargestellt ist. Haselbacher erklärte, dass der große Teeranteil der alten Staufener Straße im vorherigen Verlauf zu viel gewesen sei. Dies sei den Ansprüchen eines Premiumweges nicht konform gewesen, weshalb nun die neue tolle Variante entstanden sei.

Alpenpanorama genießen

Die verschiedensten Interessen mussten unter einen Hut gebracht werden. Man habe sich mit den Jägern ebenso einigen können wie mit den Wiesenbesitzern, durch deren Gelände der Weg verläuft. Die Strecke ist nun 1,5 Kilometer länger als zuvor und das Teilstück hat 65 Höhenmeter aufzuweisen. Etwa 20 bis 30 Minuten länger kann man nun bei entsprechendem Wetter das Alpenpanorama genießen, an einem Tiergehege verweilen oder an der Hölzlehütte ein Picknick machen. Haselbacher stellte auch in Aussicht, dass auf diesem Premiumwanderweg eine Stempelstelle eingerichtet wird. Wo diese Stelle sein wird, soll jedoch noch nicht bekannt gegeben werden.

Neuer Beschilderung

Der abwechslungsreiche Rappenfelsensteig hat auch einen neuen Beschilderungsplan und somit eine neue Beschilderung erhalten. Diese aufwendige Arbeit wurde von Karl Rixinger und Bernhard Bockstaller vom Schwarzwaldverein übernommen und auch sehr kurzfristig ausgeführt, wofür sich Bürgermeister Behringer herzlich bedankte. Der Weg sei sehr gut ausgeschildert, was bei der anschließenden Begehung erlebt werden könne. Ortsvorsteher Stefan Ebner wollte dabei auch noch interessante Informationen zur Geschichte von Staufen und Bulgenbach geben.