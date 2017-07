St. Blasien Ein geschätzter Mitgestalter: Pfarrer Traugott Weber in St. Blasien verabschiedet

Die Dekanin Christiane Vogel verabschiedet Pfarrer Traugott Weber in den Ruhestand. Wegbegleiter würdigen sein Engagement.

St. Blasien (sb) In einem Gottesdienst hat Dekanin Christiane Vogel Pfarrer Traugott Weber in den Ruhestand verabschiedet. Viele Gemeindemitglieder aus St. Blasien und den Umlandgemeinden, Wegbegleiter aus der evangelischen und katholischen Kirche sowie Vertreter aus den politischen Gemeinden waren in die Christuskirche gekommen.

„Letzte Worte, nicht allerletzte Worte“ werde man hören, sagte Pfarrer Weber. Vor allem waren es Dankesworte – an den Kirchengemeinderat, Susanne Weise, die Kolleginnen und Kollegen im Kirchenbezirk sowie die Mitbrüder der katholischen Kirche – die Zusammenarbeit sei „exzellent und vorbildlich gewesen“. „Wir haben uns geschätzt und voneinander gelernt“, sagte er zu den Vertretern der katholischen Gemeinden. Und natürlich galt sein Dank seiner Frau Irmgard, die in den fast elf Jahren eine sehr wichtige Aufgabe hatte: „Sie war Seelsorger für den Seelsorger.“

Letzte Worte, das werde auch am Beispiel von Jesus klar, können Mut machen. Auch wenn er St. Blasien als Gemeindepfarrer verlasse „bleiben wir in meinem Ruhestand miteinander verbunden, wie mit allen Christen.“ Diese Verbundenheit wird aber womöglich doch darüber hinaus gehen: Als Vertreter wird er ohnehin wieder in der Christuskirche zu Gast sein, außerdem schenkten ihm die Kollegen der Seelsorgeeinheit St. Blasien Eintrittskarten für Domkonzerte im kommenden Sommer.

„Wir haben schnell festgestellt, dass wir es mit einem engagierten und glaubhaften Boten Gottes zu tun haben“, sagte Pfarrer Jan. Auch er lobte die in St. Blasien gelebte Ökumene.

Viele Dinge habe Pfarrer Weber initiiert und vorangebracht, sagte Werner Gassert im Namen des Kirchengemeinderates. Neben Webers leidenschaftlichem Einsatz für die Ökumene sei ihm die Bewahrung der Schöpfung ein besonderes Anliegen gewesen. Und wie alle Redner hob auch er den Humor des langjährigen Gemeindepfarrers hervor.

Pfarrer Weber habe sich sehr schnell mit den Menschen, der Stadt und der Region identifiziert, sagte St. Blasiens Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter. In wenig mehr als 150 Jahren habe es nur vier evangelische Pfarrer gegeben, die länger als zehn Jahre in St. Blasien geblieben sind.

„Viele Türen sind für sie aufgegangen, in den Häusern und in den Herzen“ – so fasste Dekanin Vogel das Wirken von Pfarrer Weber zusammen. Und was wohl viele empfinden, drückte Pater David von der katholischen Seelsorgeeinheit Todtmoos-Bernau aus: „Ich bin mit Deiner Verabschiedung nicht einverstanden“.

Einer konnte sich aber doch besonders freuen: Andreas Harder (Diakonisches Werk im Kirchenbezirk) kann weiter auf die Unterstützung Webers setzen, der vorerst Diakoniepfarrer bleibt und auch seine sonstigen Bezirksaufgaben behält. Festlich machte den Abschiedsgottesdienst auch der Domchor. Besonders gefreut hat sich Traugott Weber über eine Motette seines Vaters Horst Weber. Ein Lied, das er selbst geschrieben hatte, trug ein eigens zusammengestellter Kinderchor vor und der Kirchengemeinderat, verstärkt durch einige Domchorsänger, sangen ein finnisch-deutsches Abschiedslied, dessen Text von Susanne Weise stammt. Bis die evangelische Kirchengemeinde einen neuen Pfarrer oder eine Pfarrerin hat, wird Pfarrer Markus Wagenbach aus Höchenschwand der Vakanzverwalter sein.