St. Blasien Ein britischer Deutscher

Alan Metcalfe verlässt mit seiner Frau nach 35 Jahren St. Blasien, um für einige Jahre wieder in seiner alten Heimat England zu leben.

Ehemaliger Lehrer am Kolleg, Vereinsvorsitzender, Akteur der Kommunalpolitik: Alan Metcalfe ist in St. Blasien zu Hause – seit 35 Jahren. Jetzt verlässt er (vorübergehend) seine zweite Heimat, um nach England zu ziehen. In seinem großen Gepäck befindet sich auch der deutsche Pass des britischen Staatsbürgers. Er kehrt in eine alte Heimat zurück, die sich in den vergangenen Jahren sehr verändert hat und gerade wieder vor einem Umbruch steht. Müsste er zwischen den beiden Pässen wählen, fiele im die Entscheidung leicht. „Ich werde sicher mit eindreiviertel weinenden Augen hier wegziehen“, sagt Alan Metcalfe.

Seine Ehefrau Ellen Metcalfe, in Hoyerswerda geboren und mehrere Jahre als Oberärztin an der Klinik St. Blasien tätig, wird in England eine verantwortungsvolle Position an einem Krankenhaus übernehmen. Als er 1966 erstmals Deutschland besuchte, habe er beim Einsteigen in einen Linienbus (Gedränge statt ordentlicher Warteschlange) einen Kulturschock erlebt. Er ist sich sicher, dass er in England auch solche Erlebnisse haben wird, sagt Metcalfe. „Wenn man so will, bin ich ein Wirtschaftsflüchtling“, sagt der pensionierte Lehrer.

Als er 1982 mit seiner damaligen Frau nach St. Blasien kam, waren in Deutschland die wirtschaftlichen Bedingungen gerade für Lehrer deutlich besser als in seiner Heimat England. Schnell hat er hier Fuß gefasst, lernte „sehr viele, sehr, sehr nette Menschen kennen“. Er hat Fußball und Tennis gespielt und war fünf Jahre lang Gemeinderat. Und seit einiger Zeit engagiert sich der Vorsitzende des Sportvereins St. Blasien auch im Helferkreis Asyl: Vielen Menschen hat er seither geholfen, Deutsch zu lernen. Durch den Kontakt zu den Flüchtlingen aus Syrien habe er „höchsten Respekt vor dem, was die syrische Gesellschaft war“ bekommen. Es seien „absolut prächtige und lebensfrohe Menschen“. Und: „Ich weiß nicht, ob wir Deutschen in der Lage wären, unter solchen Umständen so positiv weiterzumachen“.

Seit 2006 hat er den deutschen Pass und darauf sei er stolz. Ja, die Aufnahme der Flüchtlinge sei chaotisch abgelaufen, es seien Fehler gemacht worden, aber der Deutsche Staat habe genau richtig gehandelt. „Ich bin der Meinung, dass Deutschland jetzt die moralische Führung in der Welt hat“, sagt Metcalfe, der auch findet, dass man den meisten Deutschen nicht Fremdenfeindlichkeit vorwerfen könne. Alan Metcalfe ist ein kritischer Beobachter des Geschehens und nicht mit allen Entwicklungen einverstanden. Aber auf die positive Wirkung der Europäischen Union auf das Zusammenleben der Nationen und die Zuwanderung lässt er nichts kommen.

Die Union bedeute offene Grenzen, Frieden nach Jahrhunderten voller kriegerischer Auseinandersetzungen. Natürlich, manche Leute schimpften, wenn sie in Großbritannien stundenlang beim Arzt warten müssten, weil zum Beispiel viele Einwanderer vor ihnen an der Reihe seien. Aber ohne Ausländer würde das Gesundheitssystem in seiner alten Heimat sofort zusammenbrechen – im Krankenhaus, in dem seine deutsche Frau nun eine führende Stelle übernehmen wird, haben vier von acht Chefärzten Wurzeln in einem anderen Land. Alan Metcalfe liebt Deutschland und er wird zum Beispiel das enorme Kulturangebot hier vermissen. Aber nur die Hälfte der rund 6000 Bücher wird er mit nach England nehmen, die andere Hälfte bleibt in einer kleinen Dachwohnung in St. Blasien, wo das Ehepaar auch weiterhin offiziell seinen ersten Wohnsitz haben wird. „Das ist mir wichtig“, sagt Metcalfe. Aber auch seine alte Heimat liebt er, er kennt ihre Vorzüge. Er werde sich einen Chor suchen, sagt der Musikliebhaber, auch im Partnerschaftsverein wolle er sich engagieren. Und vielleicht werde er sich auch den Liberaldemokraten anschließen, um dort auch wieder für einen EU-Beitritt zu kämpfen.