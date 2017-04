St. Blasien Ein Gedenkstein würdigt Pfarrer Traugott Weber

Der neu gestaltete Platz vor der evangelischen Christuskirche trägt nun den Namen von Pfarrer Traugott Weber als Zeichen der Dankbarkeit des Ältestenkreises.

Die Einweihung des neu errichteten Vorplatzes sowie die Würdigung von Pfarrer Traugott Weber, der in diesem Sommer in den Ruhestand gehen wird, stand neben allen Osterfeierlichkeiten am vergangenen Wochenende auf dem Programm der evangelischen Kirche. Viele Pflastersteine auf dem Vorplatz sind passend zu dem bisherigen Granit in Szene gesetzt. Ein Gedenkstein mit dem geschwungenen Schild „Traugott-Weber-Platz“ vollendet das Bild. Werner Gassert vom Ältestenkreis der Gemeinde erklärte den rund 80 Anwesenden, dass der schön gestaltete Platz mit seinen einladenden Himmelsliegen auch einen würdigen Namen verdiene. Der Ort solle „Traugott-Weber-Platz“ heißen.

Der Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung sei für Pfarrer Weber seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2006 eine wichtige Triebfeder gewesen, erklärte Gassert. Die Landeskirche habe sich diesen Auftrag 2011 auf die Fahne geschrieben und wolle mit einer Klimaschutzkampagne bis 2020 eine 40-prozentige Senkung der CO2-Emissionen kirchlicher Gebäude erzielen. Bereits heute habe die Christusgemeinde in St. Blasien durch Webers Engagement bei ihren Gebäuden eine fast 100-prozentige Senkung erreicht, etwa durch eine Luftwärmepumpe, die 2009 die Ölheizung ersetzte.

Es sei die erste evangelische Kirche in Baden gewesen, in der diese Technik zum Einsatz kam. Außerdem wurde das evangelische Pfarrhaus energetisch saniert. Seither arbeitet dort ebenfalls eine Wärmepumpenheizung. Der zum Betrieb dieser Wärmepumpe benötigte Strom werde regenerativ aus Wasserkraft erzeugt. Durch diese beiden Maßnahmen würden pro Jahr circa 15 000 Liter Heizöl eingespart und 47 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen vermieden.

„Ich bin zutiefst gerührt und dankbar für dieses großartige Geschenk“, sagte Traugott Weber ergriffen. Lobend richtete sich Gassert auch an den stellvertretenden Vorsitzenden des Ältestenkreises, Andreas Fritz. Ohne dessen unermüdlichen Einsatz hätten die Projekte nicht so reibungslos verwirklicht werden können. Genauso hob er die Organisationsarbeit von Pfarrsekretärin Susanne Weise hervor. Die dort gepflanzten Blumen werden von Svetlana Jacobsen gepflegt.