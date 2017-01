St. Blasien Dom als riesige Projektionsfläche bei den Festspielen 2018

Einige Neuerungen erwartet die Besucher bei den Domfestspielen 2018. Fassade wird mit moderner Technik zum Teil des Bühnenbilds. Darsteller erhalten ersten Eindruck in einzelne Szenen.

St. Blasien – Einen ersten Eindruck von den einzelnen Szenen und den darin agierenden Parteien erhielten die Anwesenden am Sonntag im vollen Kursaal beim Treffen der Gruppendarsteller für die Domfestspiele 2018. Christine Freitag, die wieder die Tanzgruppen anleiten wird, kündigte ein erstes Treffen am Dienstag oder Mittwoch nach Fastnacht an, das erste Treffen für kommende Chormitglieder legte Michael Neymeyer auf den 12. Februar, 18.15 Uhr, im Theophil Lamy-Haus im Anschluss an eine Probe.

Eine der imposantesten Neuerungen bei den Domfestspielen 2018 wird nach der einhelligen Überzeugung des Führungsteams das Bühnenbild sein, bei dem das Mauerwerk des Doms als riesige Projektionsfläche dienen soll, aus der die realen Aufbauten quasi herauswachsen. Das punktgenau zu realisieren, wird die große Herausforderung für die Bühnenbauer werden, wie Johann Meier nochmals erläuterte. Der technische Leiter der Festspiele, Hanskarl Link, gab einen ersten Eindruck von den Projektionen, zu denen Neymeyer Livemusik lieferte – in der Tat eine beeindruckende Kombination. Die Soldaten bilden mit aktuell 29 Mitgliedern bereits eine feste Gruppe, können aber auch noch den ein oder anderen Neuzugang verkraften. Wolfgang Endres betonte, dass bei Nonnen und Mönchen sich nicht ausschließlich Chormitglieder angesprochen fühlen sollten, ebenso wie die Schnabelmenschen durchaus beiderlei Geschlechts sein könnten.

Um sich entscheiden zu können, welche Rolle jedem Mitwirkenden am besten liege, riet Endres jedem, sich zunächst je nach Lust am Spiel und zeitlichen Möglichkeiten in verschiedenen Gruppen auszuprobieren. Überhaupt sei Geduld mit Sicherheit eine der Herausforderungen, nicht nur in der nahen Zukunft, denn eine genauere Rollenfixierung sei frühestens nach der Sommerpause zu erwarten. Mit einigen Gruppenübungen gab Endres einen aufmunternden Einblick in die kommende Probenarbeit, und Michael Neymeyer kündigte als zusätzlichen Anreiz für die Chorinteressenten an, dass im Vorfeld der Domfestspielaufführungen als eigenständiges Konzertereignis die „Carmina Burana“ zusammen mit einem großen Orchester aus Weißrussland aufgeführt werden sollen.

Endres gab darüber hinaus einen kurzen Überblick über die Szenenfolge. Einer Gruppe von Jugendlichen, die mit ihren Smartphones historische Personen und Ereignisse googeln, wird im Prolog sozusagen die herkömmliche Rolle des Erzählers zufallen. Die folgende Szene behandelt die Feuersbrunst von 1725, die der kleine Franz in seiner Heimatstadt Horb erlebte. Im dritten Bild wandert Franz als Jugendlicher über den Feldberg nach St. Blasien und erkennt seine Berufung. Die Projektionen werden an dieser Stelle die Blumenwiesen, die auf seinem Weg lagen, sowie die Innenansicht der damaligen St. Blasier Barockkirche zeigen. Auf den Säulen des Doms erscheint jeweils die zugehörige Jahreszahl.

Da die bunten Bilder von einem Dachfenster des Domhotels aus über die Köpfe der Schauspieler hinweg auf die Domfassade projiziert werden, wird das Bild durch die Aktion auf der Bühne nicht gestört. Die Wanderung soll als fröhliche bäuerliche Szene mit Musik und Tanz dargestellt werden. Im vierten Bild ist aus Franz der Benediktinerpater Martin geworden. Er sitzt in der Bibliothek und übersetzt lateinische Kirchengesänge ins Deutsche, womit er sich den Missmut einiger Klosterbrüder einhandelt. Die Kunde von der Zerstörung Lissabons durch ein Erdbeben weckt Kindheitserinnerungen in ihm.

Im fünften Bild wird Martin Gerbert zum Fürstabt gewählt, 1768 folgt die Brandkatastrophe seines Klosters. Damit ist der erste Teil des Domfestspiels zu Ende, die nach der Pause folgenden Bilder sind als Visionen des Fürstabts konzipiert, die bis in die heutige Gegenwart und darüber hinaus reichen, was den Visionär Gerbert mit den beiden im Stück präsenten polar einander entgegengesetzten anderen Visionären, Nostradamus auf der einen und Hildegard von Bingen auf der anderen Seite, verbindet.