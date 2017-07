St, Blasien Dietmar Ferger vierter Kandidat für das Bürgermeisteramt in St. Blasien

Die Vielfalt der Domstadt lockt. Dietmar Ferger aus Lörrach, Unternehmer und lange in der Kommunalpolitik aktiv, möchte Bürgermeister von St. Blasien werden.

St. Blasien (sb) Der vierte Bewerber um das Amt des Bürgermeisters hat seine Unterlagen im Rathaus abgegeben: Dietmar Ferger aus Lörrach tritt bei der Wahl an. Der Unternehmer war Mitglied des Gemeinderats von Lörrach und Kreisrat. Mit der Region St. Blasien ist er seit seiner Kindheit verbunden – in Urberg leben seine Eltern. Ferger liebt die Gegend: Als er noch ein Kleinkind war, kaufte seine Großmutter ein Bauernhaus in Urberg. Oft zogen seine Eltern um – das Haus der Großmutter „war immer mein Ankerpunkt“. Attraktiv seien die Aufenthalte hier aber gerade wegen St. Blasien mit dem vielfältigen kulturellen Angebot gewesen. Seit vielen Jahren leben nun seine Eltern in Urberg. Er findet es „spannend und interessant“, welche hohe Qualität des kulturellen Angebots durch bürgerschaftliches Engagement in St. Blasien möglich ist.

Der Diplomingenieur für Umweltschutz ist selbstständiger Unternehmer im Gesundheitsbereich. Die Ausbildung sei breit aufgestellt gewesen, behandelt wurden beispielsweise Themen wie Luftreinhaltung oder Lärmschutz. Seine erste Arbeitsstelle fand er in Basel, weshalb er mit seiner Frau, einer aus Malaysia stammenden Chinesin, nach Lörrach zog. Nachdem er seine Stelle verloren hatte, weil das Unternehmen insolvent war, ließ er sich in „Asienmanagement“ fortbilden – bei einem Pharmaunternehmen wurde er Exportleiter mit Schwerpunkt Asien. Seit 2002 ist er selbstständig. In Lörrach war der gebürtige Berliner, der mit seinen Eltern in Hannover und anderen Orten lebte, bald kommunalpolitisch aktiv. Er war Vorstandsmitglied im Orts- und Kreisverband der Grünen und für eine Wahlperiode Gemeinderat und Kreisrat in Lörrach. Für ihn stehe das Konsensfinden im Vordergrund, sagt der 54-jährige Vater zweier Kinder, die, wie er erzählt, dreisprachig (Deutsch, Chinesisch, Englisch) aufgewachsen sind.

Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit habe er etwas Neues gemacht. Aber „so langsam kommt das reine Verkaufen in den Vordergrund und das ist nicht meins“, sagt er. Er wolle lieber Menschen von einer Sache überzeugen. Er habe einen „breiten Erfahrungs- und Wissensbereich“, den er in seine unternehmerische Tätigkeit gar nicht einbringen könne. Seine Vernetzung im ganzheitlich-medizinischen Bereich, seine Marketingkenntnisse, Kenntnisse des neuen kommunalen Haushaltsrechts und sonstige Erfahrungen könne er besser zum Wohl der Stadt einsetzen. Als Bürgermeister von St. Blasien setze „man sich ein wenig ins gemachte Nest“, vieles sei auf den Weg gebracht. Zu tun bleibe aber einiges: Beseitigung baulicher Missstände, Optimierung des öffentlichen Raums, neue Gewerbeflächen (vielleicht mit Nachbarkommunen). Wichtig sei aber, dass neben Weiterentwicklungen die Besonderheiten (zum Beispiel Dom, Kolleg), erhalten bleiben. Auch die Funktion als Unterzentrum müsse geschützt werden.