St. Blasien Die Winterruhe der Goldfische im Schwimmbad St. Blasien geht zu Ende

Schwimmmeister Olaf Döhrings Fische haben bei Kälte viel Platz: Sie ziehen von ihrem Aquarium ins Wettkampfbecken. Sie verlassen nun das Schwimmerbecken, weil es für die Badesaison gereinigt wird.

Herausgeputzt im orangen Schuppenkleid, bahnen sich fünf Goldfische im Waldfreibad während der Badesaison im Aquarium ihren Weg durchs Wasser. Die Bewohner hinter Glas gehören Olaf Döhring, dem Bademeister und Fachangestellten für Bäderbetriebe, und sind die Lieblinge der Badegäste – besonders der kleinen. Im Winter, wenn die Badegäste weg sind, gehört ihnen das Schwimmbecken.

Oftmals drücken sich die Kinder an der Scheibe des Aquariums die Nase platt. Vor jedem Winter ziehen die Goldfische um. Während Olaf Döhring die Wintermonate in Thailand verbringt, siedeln die Goldfische ins attraktive Wettkampfbecken um und ziehen auf sieben Bahnen und einer Länge von 50 Metern ihre Runden. „Etwa drei Jahre sind sie im Teich einer Frau in Remetschwiel untergekommen“, erzählt Döhring. Als sie zu ihrer Tochter ins Allgäu zog, war er zunächst ratlos. Die Idee, die Fische vorübergehend im mit Wasser gefüllten Schwimmerbecken zu beherbergen, war ein Treffer – einer der Fische wurde gar zwölf Jahre alt.

Das Wasser bleibt immer bis zur nächsten Saison und zur großen Reinigung im großen Freibadbecken, um erhebliche Frostschäden an den gefliesten Wänden zu vermeiden. Das enthaltene Chlor verflüchtige sich, sagt Döhring, und gerade bei kräftigem Sonnenschein entweiche es in weniger als drei Stunden. „Ich messe ohnehin so lange, bis die Chlorkonzentration gegen null geht, erst dann gebe ich die Fische rein“, erläutert er. Er müsse allerdings darauf achten, dass es Kaltwasserfische sind. Natürlich, wenn die Wassertemperatur sinkt, fallen die Fische in Winterruhe, sie fressen nichts mehr, der Herzschlag wird langsamer und sie bewegen sich nur gemächlich – dennoch überstehen nur Kaltwasserfische die hier herrschenden Temperaturen.

Zu klein, etwa in der Größe von Gründlingen, dürfen die Fische freilich auch nicht sein, wenn sie ins Schwimmerbecken umziehen. Sie würden ins Abflussrohr gezogen werden. Einmal habe Döhring eine größere Süßwassermuschel gehabt, erzählt er. Damit sie den Winter über artgerecht wohnen konnte, habe er sie in einem mit Sand gefüllten Eimer ins Schwimmbecken hinunter gelassen. Die Goldfische können solange im großzügigen Becken leben, bis die neue Saison vorbereitet wird: Jetzt mussten sie also wieder ins Aquarium umziehen. Denn gerade wurde das Badewasser wieder langsam abgelassen, sodass das Becken danach gründlich mit Hochdruckreiniger, Fuge um Fuge, gereinigt werden kann.

Vor dem Umzug bereitete Döhring auch das Aquarium wieder für seine Bewohner vor – er setzte eine Biokultur an, damit sich Algen bilden. So ganz in Orange, in einem nach dem Ablassen des Wassers übrig gebliebenen zwei Meter breiten Streifen im hinteren Teil des Beckens, haben die Goldfische keine Chance, sich im Verborgenen zu halten und dem Kescher zu entkommen. Die Gelegenheit nutzt der Bademeister auch, um gleich noch mehr aus dem Becken zu fischen, tote Mäuse etwa. Doch auch muntere Kerlchen tummeln sich dort in der Idylle, zum Beispiel zahlreiche Frösche, Bergmolche oder andere Kleinlebewesen. Aber auch Wildenten machen es sich im Becken gerne gemütlich. „Einmal hat mein Sohn 36 Frösche herausgefischt“, sagte Olaf Döhring. An einem Morgen habe sogar einen Kormoran angetroffen, der ihm seine Fische herausholen wollte, erzählt der Waldfreibad-Bademeister.