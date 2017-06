St. Blasien Die Theater-AG des Kollegs St. Blasien zeigt Erich Kästners Die Schule der Diktatoren

Die Theater-AG des Kollegs St. Blasien führt am Pfingstwochenende ein Stück über Strippenzieher auf, „Die Schule der Diktatoren“ von Erich Kästner. Ein Vortrag von Hartmut Rosa steht ebenfalls beim Pfingstfest am Kolleg auf dem Programm.

Vor 60 Jahren uraufgeführt, ist Erich Kästners Theaterstück „Die Schule der Diktatoren“ in der heutigen Zeit wieder brandaktuell. Am Pfingstwochenende bringen rund 30 Schüler des Kollegs das Theaterstück unter der Leitung von Klaus-Peter Schönfeld und Kerstin Layher auf die Bühne. Seit November bereiten sich die Akteure auf die beiden Aufführungen vor. „Die Schule der Diktatoren“ entstand vor dem Hintergrund der Erfahrungen Kästners während der nationalsozialistischen Diktatur. In einem diktatorisch angelegten Staat etablieren vier anonym bleibende Drahtzieher – der Kriegsminister, der Premier, die Leibärztin und der Stadtkommandant – eine Zwangsherrschaft mit austauschbaren Diktatoren-Marionetten, um ihre Macht zu sichern.

An einer von einem skrupellosen Professor geleiteten Schule wird der Diktatorennachwuchs ausgebildet, in Gestik, Sprache und Aussehen gleichartige Staatsoberhäupter. Diese müssen totalen Gehorsam gegen die eigentlichen Drahtzieher der Macht zeigen und werden andernfalls kurzerhand beseitigt und durch einen Nachfolger aus der „Schule“ ersetzt. Das Volk merkt davon nichts. Eine von den Marionetten spielt das Spiel allerdings nicht mit.

Gerade in Zeiten, in denen Fakenews (Falsche Nachrichten) das Leben verunsichern, stelle sich die Frage, ob man seinen Augen und Ohren noch trauen könne, sagte Regisseur Klaus-Peter Schönfeld. Es werde den Menschen schwer gemacht, zwischen Wahrheit und Lüge, Schein und Sein zu unterscheiden. Auch heutzutage sei oft unbekannt, wer hinter den Kulissen welche Fäden ziehe, um an Macht oder Reichtum zu gelangen. Diese neue Brisanz in der heutigen Zeit war ein Grund für die Auswahl des Stückes, so der Regisseur.

Von Bedeutung war ferner die Tatsache, dass das Stück viele Rollen bietet, denn das Interesse der Schüler am Pfingsttheater ist nach wie vor groß, sagen die Verantwortlichen. Und so stehen in diesem Jahr rund 30 Akteure von der siebten bis zur zwölften Klasse auf der Bühne – das sei eine gute Mischung aus neuen und erfahrenen Darstellern, so Schönfeld. Lobend hob er das gute Miteinander und die Unterstützung der „Altgedienten“ für die neuen Mitwirkenden hervor.

Im November begannen die Theaterproben, auch einige Ganztagsproben standen an. Nun ist man auf der Zielgeraden, nach Haupt- und Generalprobe am Donnerstag und Freitag wird es dann am Wochenende ernst. Unterstützt wird Schönfeld seit einigen Jahren von seiner Kollegin Kerstin Layher, sie sorge immer für eine gute Atmosphäre, sagte er anerkennend.

Zum Gelingen der Aufführung von „Die Schule der Diktatoren“ tragen hinter den Kulissen viele weitere Mitwirkende bei. Für die zwölfköpfige Bühnencrew zeichnet Altschüler Alexander Servas verantwortlich, für Requisite, Ton, Licht, Kostüme und Maske sowie die Plakatgestaltung engagieren sich neben den Schülern auch einige Lehrer. Und als Rettungsanker bei eventuellen Texthängern hat sich Souffleur Holger Köpke schon in der Vergangenheit bewährt.

Pfingsten im Kolleg