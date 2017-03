St. Blasien Die Spielstärke des Musikverein Albtal ist durch Abwesenheiten für Ausbildung und Studium seiner Mitglieder geschwächt

Für den Musikverein Albtal könnte die Kooperation mit anderen Vereinen eine Option gegen den Mitgliederschwund und viele Abwesenheiten sein. Markus Ebi, langjähriger Kassierer, kündigt seinen Rückzug an.

Trotz gut besuchter Konzerte und einer leicht gestiegenen Zahl an Passivmitgliedern, war die Fröhlichkeit des Vorsitzenden der Albtäler Blasmusiker, Dieter Stark, bei der Hauptversammlung des Musikvereins Albtal im Gasthaus „Zur Schmiede“ in Immeneich nicht gänzlich ungetrübt. Edeltraud Patzak wurde nach 40-jähriger aktiver Mitgliedschaft und vielfältiger Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.

Bei den Wahlen gab es keine wesentlichen Veränderungen, allerdings möchte Kassierer Markus Ebi nach mehr als 32 Jahren sein Amt abgeben. Dies wurde mit Bedauern, aber auch mit Verständnis zur Kenntnis genommen und er erhielt das Versprechen, dass bis Ostern eine Lösung gefunden werden soll. Neben dem Vorsitzenden Dieter Stark gehören Vize Michael Schmid, Schriftführerin Alina Gäng, Alena Ebner, Ferry Denes-Thellmann, und Edeltraud Patzak als Beisitzer, sowie Jugendvertreterin Katharina Gerth und Dirigent Martin Kaiser zum Vorstand.

Zwar verfügt der Musikverein Albtal mit den neuen Mitgliedern Luis und Max Wagner aktuell über 32 Aktive. Allerdings sorgen neben den vier gleichzeitig bekannt gegebenen, allgemein bedauerten Austritten, Krankheitsfälle und Abwesenheit aufgrund von Ausbildung und Studium der Mitglieder immer wieder für eine massive Schwächung der Spielstärke. Auf längere Sicht müsse sich der Verein möglicherweise um die Kooperation mit einem anderen Musikensemble bemühen, hieß es daher in der Versammlung.

Die 47 Proben und 13 Auftritte im vergangenen Jahr wurden indes gut bewältigt, darunter das traditionelle Osterkonzert sowie insbesondere das Weihnachtskonzert, das sich einer besonders positiven Resonanz erfreuen konnte. Außerdem waren die Albtäler Musikanten beim Holzbildhauerwettbewerb und beim Kreistrachtenfest aktiv. Sie beteiligten sich beim Dorfputz und spielten zum 1. Mai im Albtal. Zudem begleiteten sie wiederum eine Anzahl kirchlicher Anlässe.

Erstmals veranstaltete der Verein zusätzlich im Herbst einen böhmisch-mährischen Frühschoppen. Zu Gast waren die Bötzberg-Musikanten und die Blaskapelle Grünwald-Holzschlag. Diese Veranstaltung soll im September 2017 wiederholt werden, wiederum mit den Bötzbergern und Musikanten aus Österreich, dem Musikverein aus Gaißau. Die Probenstatistik mit einem Durchschnitt von 76,34 Prozent wird von vier Musikern angeführt, die jeweils nur einmal gefehlt haben: Dirigent Martin Kaiser, Klarinettistin Astrid Heine, Trompeter Hugo Mutter und Bassist Walter Kaiser. In Ausbildung stehen derzeit drei Jugendliche.

Auf dem Terminplan stehen neben dem Oster- und Weihnachtskonzert die Teilnahme am Bezirksmusikfest in Urberg und die kirchlichen Anlässe, wobei der Musikverein am Kirchenfest in Schlageten nur noch die Prozession begleiten möchte. Der Frühschoppen beim Bernhardsfest soll an einer Gaststätte stattfinden. Zu Gastauftritten geht es außerdem nach Aispel-Rohr, nach Rothaus, zum Kurparkfest in St. Blasien und nach Hogschür.