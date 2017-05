St. Blasien Die Schulsanierung steht im Mittelpunkt der nächsten Gemeinderatssitzung

Der Gemeinderat St. Blasien tagt am Dienstag, 30. Mai. Einige Baumaßnahmen stehen auf der Tagesordnung.

Eine lange Tagesordnung erwartet die Gemeinderäte und Zuhörer in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gremiums am kommenden Dienstag, 30. Mai. Sie beginnt um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses St. Blasien. Viele der angesetzten Punkte betreffen die Fürstabt-Gerbert-Schule: Weil das Gebäude der ehemaligen Wirtschaftsschule saniert wird, müssen einige Schulklassen vorübergehend in Containern untergebracht werden – dafür müssen Aufträge vergeben werden. Aufträge für Trockenbauarbeiten und Zimmererarbeiten, für Dachdeckungsarbeiten, Klempnerarbeiten, Sanitär- und Lüftungsarbeiten, Heizungsarbeiten sowie Elektroinstallationsarbeiten für die Sanierung der ehemaligen Wirtschaftsschule stehen auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Außerdem sollen für die städtische Schule Druckgasflaschenschränke gekauft werden. Die Stadt will außerdem eine Mehrzweckhalle bei der Fürstabt-Gerbert-Schule bauen. Für das Großprojekt wird es einen Architektenwettbewerb geben. Über die eingereichten Entwürfe wird eine Jury entscheiden. Der Gemeinderat wird die sogenannten Sachpreisrichter für diesen Architektenwettbewerb benennen.

Auch das weitere Vorgehen bezüglich der Umsetzung der Maßnahmen zur Brandverhütung in der Fürstabt-Gerbert-Schule steht am Dienstagabend auf der Tagesordnung. Für den städtischen Bauhof will die Stadt mehrere Fahrzeuge beschaffen: Der Gemeinderat wird deshalb über Leasingverträge für zwei Pritschenwagen, einen Kastenwagen, einen Kleinbus, einen VW Caddy sowie für ein Dienstfahrzeug des Bauhofleiters entscheiden. Der Tuskulumparkplatz wird neu gestaltet. Das Gremium wird einen Auftrag für die Parkplatzmarkierung vergeben. Außerdem stehen eine Satzungsänderung des Bebauungsplans Ost I sowie die Abrechnung des Liftverbunds Feldberg für die Saison 2016/2017 und die Erhöhung Skiliftpreise auf der Tagesordnung. Für den neuen Kunstrasenplatz, der derzeit gebaut wird, will die Stadt eine spezielle Versicherung abschließen. Darüber wird das Gremium ebenfalls beraten und beschließen.