St. Blasien Die Schule der Diktatoren: Schüler des Kollegs St. Blasien zeigen großes Theater

St. Blasien (csi) Wieder einmal großartiges Theater boten Schüler unter der Leitung von Klaus-Peter Schönfeld und Kerstin Layher beim Pfingsttheater des Kollegs. Auf dem Programm stand „Die Schule der Dikatoren“ von Erich Käster.

Der Staatspräsident eines diktatorisch angelegten Staates ist bei einem Attentat ums Leben gekommen. Vom Volk unbemerkt wird er ersetzt durch eine Kopie, die wie viele andere auch, an einer „Diktorenschule“ ausgebildet wurde. Diese wird von einem skrupellosen Professor (Anna Jung) geleitet wird, der, wie er sagt, Menschen zu Maschinen umbaut. Hinter dem Ganzen stehen die Leibärztin (herrlich arrogant und eiskalt: Xenia Vogelbacher), der Kriegsminister (Dominik Hilpert) und der Premier (Erik Stricker-Schall), gemeinsam mit dem Professor die eigentlichen Strippenzieher. „Gehorsam ist das erste Gebot“ sagt der Professer und wer sich nicht daran hält, wird kurzerhand aus dem Weg geräumt.

Einer der durchnummerierten Austauschdiktatoren, der Siebte (Antonia Veitengruber), setzt sich gegen das System zur Wehr und plant mit dem Sohn des ursprünglichen Präsidenten (Sebastian Whyte) und dem Liebhaber von dessen Mutter, einem Major (Florian Rüdt), einen Staatsstreich. Der scheint zu gelingen, der Siebte wird zum Staatspräsidenten ausgerufen. Er handelt uneigennützig, es geht ihm nur darum, das Volk von den Machenschaften der Strippenzieher zu befreien. Dann aber eine unerwartete Wendung: Der Major hat die Pläne des Siebten nicht uneigennützig unterstützt, vielmehr will er selber gemeinsam mit dem Stadtkommandanten die Macht erringen. Die beiden versuchen nun ihrerseits, den Siebten für sich als Mittel zum Zweck zu nutzen, was jedoch misslingt.

Denn der weigert sich, sowohl eine Liste mit dem Major und dem Stadtkommandanten genehmen Kabinettsmitgliedern bekanntzugeben als auch die Todesurteile gegen die Leibärztin, den Kriegsminister, den Premierminister, Sohn und Ehefrau des ursprünglichen Präsidenten sowie den Sechsten, einen Verbündeten des Siebten, bekannzugeben. Allerdings rät der Sechste dem Siebten, zu tun, was von ihm verlangt wird, um sein Leben zu retten – vergeblich. Der Stadtkommandant gibt daraufhin öffentlich bekannt, dass der Siebte, nun Staatspräsident, bei einem Attentat getötet wurde. Tatsächlich kommt der wenig später bei einem Sturz von einem Balkon ums Leben. „Er hat seinen Tod nicht lange überlebt“, sagt die Ehefrau des Präsidenten (Naomi Baumgärtner) zynisch. Das Ende vom Lied: Von den hehren Zielen des Siebten ist nichts übrig geblieben, eine Diktatur geht nahtlos in eine andere über. Glänzend agierte das bestens eingespielt das Ensemble, einen besonderen Glanzpunkt setzte Dominik Hilpert, der, zynisch bis zuletzt, als Kriegsminister im Rollstuhl in Sprache und Gestik sehr an Adolf Hitler erinnerte. Aber auch die anderen Darsteller standen ihm in nichts nach. Einen bunten Farbtupfer in dem eher beklemmenden Stück setzten Mara Quednow, Iliane Heringer und Chantal Anterist, die als „staatlich angestelles Hurenfleisch mit Beamtenstatus und Pensionberechtigung“ für die Unterhaltung des Diktatorennachwuches sorgen und mit amüsanten Kenntnissen über die Männerwelt aufwarten. Das Bühnenbild wurde beherrscht von mehreren Portraits des Staatspräsidenten, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Schulleiter des Kollegs, Hubert Müller, aufwiesen – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Mit lang anhaltendem Applaus bedankten sich die Zuschauer für zwei großartige Theaterabende.