St. Blasien Die Sauna im Radon Revital Bad erhält ein Qualitätszeichen des Deutschen Sauna Bunds

Der Vizepräsident des Deutschen Sauna Bunds überreicht im Rahmen einer Tagung die Urkunde für das Qualitätszeichen „Selection“ an den Geschäftsführer des Radon Revital Bads, Bernhard Meyer.

Der Qualitätsausschuss des Deutschen Sauna Bunds tagte im Radon Revital Bad in Menzenschwand. In diesem Rahmen verlieh Dieter Gronbach, Vizepräsident des Deutschen Saunabundes und Ausschussvorsitzender, der Saunaanlage des Bades das Qualitätszeichen „Selection“. Unter dem Dach des im Jahr 1947 gegründeten Deutschen Sauna Bundes sind Betreiber öffentlicher Sauna- und Freizeitanlagen (kommunal oder privatwirtschaftlich betrieben), Saunaartikelhersteller sowie Privatpersonen als Fördermitglieder vereint. Rund 700 Mitglieder zählt der Verband derzeit.

In dieser Woche tagten die sieben Mitglieder des Qualitätsausschusses, Saunafachleute und Sachverständige aus dem gesamten Bundesgebiet in Menzenschwand, wobei zunächst grundsätzliche Regelungen für die Zuerkennung von Qualitätszeichen auf der Tagesordnung standen, bevor es dann galt, 20 Einzelentscheidungen über Betriebe aus dem gesamten Bundesgebiet zu treffen. Entscheidungen über Betriebe aus dem Schwarzwald standen dieses Mal nicht an, die Zuerkennung des Qualitätszeichens „Selection“ für die Saunaanlage des Radon Revital Bades war bereits im März dieses Jahres gefallen. Die Tagung des Ausschusses im Radon Revital Bad in Menzenschwand bot nun den Rahmen für die Verleihung des Qualitätszeichens.

Das Qualitätszeichen solle den Saunagast darüber informieren, welches Angebot ihn in der jeweiligen Saunaanlage erwarte, erläuterte Dieter Gronbach. Mit dem Qualitätszeichen „Selection“ werden nur Saunalandschaften zertifiziert, die über mindestens drei Sauna- beziehungsweise drei Schwitzräume, mehrere Badeeinrichtungen sowie Massage-Angebote verfügen und dem Besucher durch die hohe Qualität und eine große Breite des Angebots einen mehrstündigen Aufenthalt ermöglichen, erläuterte Gronbach weiter. Rund 30 Kriterien vom baulichen Bestand über die Qualität der Mitarbeiter bis hin zu Reinigungs- und Hygieneplänen gilt es zu erfüllen. Und auch die Wasserqualität spiele eine große Rolle. Ausruhen kann sich aber kein Betrieb auf der Zertifizierung, denn diese steht nach drei Jahren auf dem Prüfstand.

Insgesamt sind derzeit 133 Betriebe bundesweit mit einem Qualitätszeichen ausgezeichnet, 32 davon mit dem Qualitätszeichen „Selection“. In Baden-Württemberg ist das Radon Revital Bad erst der fünfte Selection-Betrieb, sagte Gronbach. Er hob neben der Einbindung der Anlage in die, wie er sagte, herrliche Landschaft, der gesundheitsorientierten Ausrichtung des Saunaangebotes und dem Saunagarten auch die Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter hervor. Er freue sich auch für die Mitarbeiter über die Zertifizierung, sagte der Geschäftsführer des Bades, Bernhard Meyer, und versprach, die Auszeichnung als Selbstverpflichtung anzusehen.