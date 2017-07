St. Blasien Die Sammlungstätigkeit des Landkreises können Besucher der Ausstellung Aus der Kunstsammlung in St. Blasien nachvollziehen

Die neue Sonderausstellung im Kreismuseum St. Blasien gibt einen Überblick über das Schaffen der Künstler in der Region und über Werke von Künstlern, die bereits im Schloss Bonndorf ausgestellt haben.

„Aus der Kunstsammlung“ lautet der Titel der neuen Sonderausstellung im Kreismuseum St. Blasien, die Landrat Martin Kistler und Kulturreferent Jürgen Glocker im Beisein von Bürgermeisterstellvertreter Dieter Stark vorstellten. Sie wird bis 31. Oktober dienstags bis sonntags zwischen 14.30 und 17 Uhr geöffnet sein. Kistler betonte seine Freude über die hohe Qualität der aktuellen Präsentation. Diese stelle zugleich einen Spiegel des hohen Rangs dar, den die Sammlungstätigkeit des Kreises in den vergangenen Jahrzehnten erreicht habe. Die vornehmste Aufgabe der Kunstsammlung sei es, so Glocker, die Künstler aus dem Südschwarzwald und besonders aus dem Landkreis Waldshut zu würdigen. Daneben stünden aber auch Künstler, die durch markante Ausstellungen im Kulturzentrum Schloss Bonndorf eine Verbindung zum Kreis erlangt haben.

So zeigt die Präsentation neben den unter dem Titel „Menschheit“ zusammengefassten Porträtstudien der Höchenschwanderin Vera Rühle ein in Bonndorf gezeigtes Selbstporträt von Paul Feinstein. Vertreten sind auch der kürzlich verstorbene Johannes Grützke mit einem Selbstporträt oder der Hans-Thoma-Preisträger Werner Pokorny mit einer seiner Haus-Skulpturen. Mit seinen Stillleben und Landschaften ebenfalls bereits in Bonndorf zu sehen war der häufig in Höchenschwand anzutreffende Nicolas Poignon. Zwei seiner teils in aufwendiger alter Silberstifttechnik entstandenen klassischen Zeichnungen finden sich in St. Blasien neben einem Aquarell des Waldshuter Urgesteins Karl Waldenspuhl, gefolgt von dem Ende der 1980er Jahre angekauften Gemälde Emil Wachters, das die „Rheinebene im Frühlicht“ zeigt.

„Eigentlich könnte man die Ausstellung auch ‚Grenzfälle’ betiteln“, meinte Glocker, als ihm dieser Begriff bei der Vorstellung der Arbeiten mehrerer der ausgestellten Künstler in den Sinn kam. Solch ein Grenzfall sei die untypische Darstellung von Wilhelm Tell, die der Waldshuter Kolibri – alias Werner Blattmann – geschaffen hat. Oder die an die französische Kunstszene, beispielsweise an einen Henri Matisse, erinnernden farbenfrohen Gemälde des Engländers Anthony Piper. Dieser hatte enge Beziehungen zu Bernau, lebte zeitweilig auf dem Dachsberg und betrieb dort auch eine Galerie.

Neben diese beinahe in Richtung Plakatkunst weisenden figürlichen Darstellungen treten abstrakte Gestaltungen wie die der Tessiner Gianni Realini und Ivano Facchinetti oder die „Verschwiegenen Worte“ von Wilhelm Morat aus Titisee-Neustadt. Ein besonderer Grenzfall ist der Expressionist Franz Heckendorf. Er wurde vom Naziregime beschuldigt, Juden bei der Flucht in die Schweiz geholfen zu haben. Er fertigte während seiner Haft im Landgerichtsgefängnis Waldshut aus der Zelle heraus Zeichnungen der Umgebung an, von denen der Kreis einige erworben hat. Ergänzt wird dies durch von Fabulierfreude angeregte Werke Paul Klahns, dem Kontrast zwischen spielerischen Schnörkeln und strengen Linien frönenden „Leuchtturm 1994“ des Schaffhausers René Eisenegger oder dem ebenfalls in Schaffhausen zu verortenden Emanuel Gloor.

Von dem in der Region bekannten Ulrich Eipper zeigt die Ausstellung ein Porträt Günther Voellners und von dem seit beinahe 40 Jahren in Murg-Oberhof beheimateten Stefan Bergmann zwei Exponate, darunter einen Entwurf für das Projekt „Flagge zeigen“. Ein vielfältiges Bild der jüngeren deutsch-schweizerischen Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Südbaden sei hier zusammengekommen, lobte Martin Kistler. Zugleich sei, so Glocker, dank des Teams aus Landratsamt und Mitarbeiterinnen vor Ort, die die Abfolge der Exponate festgelegt hatten, ein homogenes Ganzes entstanden. Mit diesen könne sich die hoffentlich große Zahl von Besuchern ein umfassendes Bild davon machen „wie die Gegend hier tickt“.