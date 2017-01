St. Blasien Die Rollen in den Domfestpielen 2018 sind schon heiß begehrt

Großes Interesse herrscht schon jetzt an den Sprechrollen für die Domfestpiele 2018. Wolfgang Endres stellt bereits erste Szenen vor.

Groß war das Interesse derer, die sich vorstellen könnten, bei den kommenden Domfestspielen 2018 eine Sprechrolle zu übernehmen. Rund 50 Teilnehmer fanden sich trotz widriger Witterungsbedingungen am Sonntagnachmittag im Haus des Gastes ein. Dort verteilte Wolfgang Endres eine erste kurze inhaltliche Szenenskizze, gab den vorläufigen Probenplan bis Ostern bekannt und spielte auch gleich kleine Übungen mit den Anwesenden durch, während Gerd Umber alle Anwesenden auf Fotos bannte.

Für die Rollenverteilung will sich Endres noch Zeit lassen und erst anhand der angefertigten Personalbögen und der kommenden Probeneindrücke entscheiden. Viele Männer und wenige Frauen werden für die elf Bilder der Aufführung „Säulen der Hoffnung“ gebraucht, gab Endres unumwunden zu. Auch seien wesentlich mehr Interessenten anwesend als größere Einzelcharaktere im Stück vorkämen. Allerdings werde es auf jeden Fall auch innerhalb der Gruppen einzelne Personen brauchen, die diese quasi anführen, etwa bei den sogenannten Schnabelmenschen oder den Nonnen.

Erstere sind im Stück die Übersetzer der Katastrophenprophezeihungen des Nostradamus, Letztere die Übermittlerinnen der darauf reagierenden Botschaften Hildegards von Bingen. Diese Kontrahenten stellte Endres in den praktischen Übungen einander gegenüber, wobei alle Anwesenden paarweise einbezogen wurden. Endres sprach den Wunsch aus, dass sich Paare zusammenfinden sollten, die sich bisher noch nicht kannten. Im Anschluss an die einzelnen Übungen wurden die wechselnden Paare aufgefordert, sich gegenseitig Rückmeldung zu geben. Endres betonte, er würde auch bei den regulären Proben diese Feedback-Kultur gerne fest installieren.

Die eine oder andere Rolle ist dann doch bereits vergeben. Beispielsweise wird ein Schnellzeichner den Bauzeichner spielen. Alois Winterhalter ist in der Lage, in wenigen Sekunden die beim Neubau des Doms ausgesprochenen Visionen in Bilder umzusetzen, was die Zuschauer dann im Spiel in Echtzeit als Projektionen auf Großleinwand mitverfolgen können. Auch die Gruppe der Baumeister, die relativ separat geprobt werden kann, steht schon. Sie wird mit den Bürgermeistern der Region besetzt werden, die sich dankenswerterweise wieder zahlreich als Schauspieler zur Verfügung stellen wollen.

Am Ende der zweistündigen Zusammenkunft im Haus des Gastes gab Technikchef Hanskarl Link einen kurzen Einblick in die Art der Lichtprojektionen, die auf den Säulen und den Seitentürmen des Doms zu sehen sein werden. Endres verriet, dass ein Turm Nostradamus und einer seiner Gegenspielerin Hildegard vorbehalten sein soll. Zudem erläuterte Johann Meier, dass das Bühnenbauerteam diesmal relativ zeitnah zu den Aufführungen arbeiten muss, da die Bühnenbauten auf die Lichtprojektionen abgestimmt werden und diese also bereits fertiggestellt sein müssen, bevor sein Team in Aktion tritt. Dabei ist dann jede helfende Hand willkommen.

Am kommenden Sonntag treffen sich erstmals um 17 Uhr im Kursaal die Gruppen. Endres sprach die Hoffnung aus, dass angesichts der großen Resonanz beim aktuellen Termin auch dieser nächste den deutlich größeren Kursaal füllen werde. Die Anwesenden des ersten Treffens sind auch dazu nochmals eingeladen. Sollen doch die Einzelpersonen auch in den Gruppen mitagieren, und davon wird es etliche geben, beispielsweise Chorleute und Tänzer, aber auch Soldaten und Feuerwehrleute, Nonnen und Mönche, Bauern und Bäuerinnen, Fußvolk und Schnabelmenschen. Am kommenden Sonntag soll zudem die musikalische Seite der Domfestspiele 2018 beleuchtet werden.