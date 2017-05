St. Blasien Die Jury für hat eine gute Mischung für das Bildhauersymposium in St. Blasien gefunden

Die Entwürfe für das Bildhauersymposium in St. Blasien sind ausgewählt. Die Jury hat sich für 15 teilnehmende Künstler entschieden.

Die Entwürfe für die nächste Ausgabe des Bildhauersymposiums sind ausgewählt. 15 Künstler aus zehn Ländern werden im Sommer in St. Blasien ihre Skulpturen vor Publikum erschaffen. Die sieben Juroren, Bernd Ruderisch, Klaus Brand, Clemens Huber, Sylvia Huber, Karin Steinebrunner und die beiden Künstler Christel Andrea Steier sowie Simon Stiegeler, mussten ihre Auswahl aus 84 eingereichten Bewerbungen treffen.

Außer den 15 ausgewählten Künstlern, die nun eingeladen werden, hat die Jury auch drei Ersatzentwürfe ausgewählt, falls einer der eingeladenen Bildhauer doch nicht zum Holzbildhauersymposium antreten kann. Regionalität und Internationalität waren Kriterien, die die Juroren an die eingereichten Entwürfe gestellt hatten. Es sollten sowohl abstrakte als auch figürliche Skulpturen zum Zuge kommen. Außerdem wollte die Gruppe darauf achten, dass die Wahl nicht nur auf männliche Künstler fällt.

Krankheitsbedingt ist der bisherige künstlerische Leiter, Fritz Will, in diesem Jahr ausgefallen. Über seine vielen Kontakte hatte er in der Vergangenheit offensichtlich viele Künstler auf das Symposium aufmerksam gemacht – nachdem in den Vorjahren mehr als 100 Entwürfe eingegangen waren, gab es in diesem Jahr etwas weniger. Alle Entwürfe hatten ein hohes Niveau, sagten Bernd Ruderisch und seine Jurykollegen. Die Zahl der Länder sei sogar größer als im Vorjahr gewesen, war der Eindruck von Karin Steinebrunner und Sylvia Huber, den auch die anderen Juroren bestätigten.

Die ausgewählten Entwürfe stammen aus Deutschland (sechs) sowie jeweils einer ais den Ländern Italien, Iran, Neuseeland, Bulgarien, Japan, China, Argentinien und Polen. Die Teilnahme von Jurorin Christel Andrea Steier stand im Vorfeld fest. Über alle Entwürfe habe die Jury diskutiert – manchmal lang, manchmal sei man sich schnell einig gewesen. Fragen mussten beantwortet werden: Kann man benötigte Stämme oder Holzarten besorgen? Ist ein Entwurf in der Zeit überhaupt umsetzbar? Hat der Künstler die nötige Erfahrung? Manchmal habe man recherchieren müssen, um zu einer Entscheidung zu kommen. Wenn ein Künstler, der bisher nur mit Metall gearbeitet hat, einen spektakulären Entwurf für eine Holzskulptur einreicht, müsse man genau überlegen, ob das Können ausreicht, erläuterte Steier.

Es ist eine gute Auswahl, waren sich alle einig. Im Sommer werden Skulpturen entstehen, die zum Beispiel „Futurmono“, „Hingeschiedet zum Gesang“ oder „Impulse“ heißen. „Alb-Stein“ und auch „Stadtkater Felix“ sind eindeutige Hinweise auf Bildhauer mit Bezug zu Stadt und Region.

Christel Steier, Johannes Köpfer, Ralf Rosa, Josef Briechle, Jessica von Leliwa, Angela Hiss (alle Deutschland), Franziska Uhl (Polen), Nilhan Sesalan (Türkei), Fabian Rucco (Argentinien), Yu Pubiao (China), Naruo Nishimura (Japan), Angnessa Ivanova Petrova (Bulgarien), Donald Buglass (Neuseeland), Soheyl Bastami (Iran) und Carlo Abba (Italien).