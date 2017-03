St. Blasien Die Geschichte der deutschen Teilung wird greifbar beim Vortrag von Zehntklässlern der Fürstabt-Gerbert-Schule

Vier Zehntklässler der Fürstabt-Gerbert-Schule bringen mehreren Klassen die Teilung Deutschlands und deren furchtbare Folgen nahe.

Für sie ist die Teilung Deutschlands schon ein Teil der Geschichte. Im Rahmen eines Projektes wurden vier Zehntklässler der Fürstabt-Gerbert-Schule, Konstatin Jehle, Andreas Kaiser, Yannik Isele und Benjamin Ebner, zu Experten in diesem Thema. Freiwillig arbeiteten sie sich in die Geschichte der Mauer zwischen der DDR und der Bundesrepublik ein, um Schüler aus sechs Klassen durch eine Ausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung zu führen, die Geschichtslehrerin Katharina Zangl an die Schule geholt hatte.

1989 war die DDR Geschichte, dies hörten die Schüler während der Führung, als Konstatin Jehle und Andreas Kaiser über den Mauerfall erzählten. Die Einheit der beiden deutschen Staaten kam dann tatsächlich ein Jahr später. Die 17 Tafeln gaben den Rahmen vor, aber um den vielen Schülern wirklich näherbringen können, was die Teilung des Landes bedeutete, hatten sie sich in den vergangenen Wochen selbständig auf die Suche gemacht, in Büchern nachgelesen, Reportagen angeschaut und im Internet recherchiert.

Schonungslos stellten sie die Grausamkeit der innerdeutschen Grenze und besonders die der Mauer in Berlin vor: Menschen, die es nicht mehr in der DDR ausgehalten haben und flüchten wollten, setzten ihr Leben aufs Spiel – es gab einen Schießbefehl und nicht tödlich getroffene Republikflüchtlinge wurden auch im Todesstreifen zur Abschreckung liegengelassen, hörten die Neuntklässler.

Die Teilung war eine Folge des Zweiten Weltkrieges und der Aufteilung des Landes in Besatzungszonen – und in der DDR war die damalige Sowjetunion die entscheidende Macht. Nur wenige Jahre nach Kriegsende hatte der Kalte Krieg begonnen und West-Berlin mit den Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs wurde von der Außenwelt abgeschnitten – die Luftbrücke war die Rettung. In den Folgejahren, als die Grenze zwischen beiden Staaten noch durchlässig war, kehrten immer mehr Menschen der DDR den Rücken. Die Regierung wollte schließlich etwas dagegen tun.

In der Nacht zum 13. August im Jahr 1961 lief daher eine gut organisierte Aktion an und West-Berlin wurde abgeriegelt – der Bau der Mauer hatte begonnen. Verzweiflung machte sich breit und die Menschen waren auf der Suche nach einem Weg in den Westen sehr kreativ, sagten die beiden Zehntklässler. Auch Abzeichen von Sicherheitsbehörden und sogar einen Stahlhelm hatte einer der Schüler mitgebracht, um die Zeit wirklich begreifbar zu machen. Bildlich war die Erzählung – genau berichteten die vier Zehntklässler von der unüberwindbaren und oft tödlichen innerdeutschen Grenze.

Zwar interessierten sich die Schulkollegen, sagen sie, aber ohne eine Führung und die umfangreiche Erläuterung wäre das Interesse wohl kaum vorhanden gewesen, sagen die Experten. Für das große Wissen, das sich die vier Schüler angeeignet haben, lobte sie Geschichtslehrerin Katharina Zangl – so ausführlich befasse man sich im Unterricht nicht mit dem Teil der jüngeren Geschichte. Und mit der spannenden Präsentation könne eine trockene Lektüre des Kapitels im Schulbuch ohnehin nicht mithalten.