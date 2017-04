St. Blasien Die Freien Wähler haben schon die Gemeinderatswahl 2019 im Blick

Die Freien Wähler sehen St. Blasien auf einem guten Weg. Ralf Weber will jungen Kandidaten für die Kommunalwahlen den Platz frei machen und den Vorsitz abgeben.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mit dem vergangenen Jahr sind die Freien Wähler St. Blasien zufrieden. Die Mitglieder hätten sich „als aktive Bürger gezeigt, sagte der stellvertretende Vorsitzende Christoph von Ascheraden. Jetzt müssen die Ideen für Aktionen im laufenden Jahr entwickelt werden. Auch die Gemeinderatswahl im Jahr 2019 rückt bereits in den Blick – mögliche Kandidaten müssen gewonnen werden. Klar sei, dass es junge Menschen schwer hätten, wenn „Platzhirsche“ weiter kandidieren, sagte Gabi Böhler-Nägele. Sie müssten eine Chance bekommen, tatsächlich in den Rat einzuziehen.

Ralf Weber, Vorsitzender und Gemeinderat, sorgte für einen „echten Knaller“, wie es Christoph von Ascheraden ausdrückte. Er sehe das wie Böhler-Nägele. Deshalb habe er sich entschieden, 2019 nicht mehr zu kandidieren. In der Folge werde er auch den Vorsitz abgeben, die Funktion müsse ein Ratsmitglied übernehmen. Der Rückzug aller erfahrenen Gemeinderäte sei nicht die Lösung, damit die Freien Wähler in Zukunft die zweitstärkste kommunalpolitische Kraft bleiben, hieß es. Man müsse aber die Balance zwischen neuen und alten Ratsmitgliedern finden.

„Das war eine sehr bewegende Begegnung“, sagte von Ascheraden über das Grillfest, zu dem die Freien Wähler die Asylbewerber eingeladen hatten. Rund 50 Gäste seien gekommen und es habe dem Helferkreis Asyl so gut gefallen, dass man sich eine Wiederholung gut vorstellen könnte. Etliche Flüchtlinge, die in den Unterkünften lebten, hätten gut Fuß gefasst. St. Blasien sei ein gutes Beispiel, der Umgang mit den Menschen sei „eine große Leistung der Zivilgesellschaft“ und passe in die Geschichte der Domstadt.

Die Stadt beschäftige sich mit der Entwicklung des Schulstandorts. Nach der Sanierung der Wirtschaftsschule müsse man über die inhaltliche Entwicklung, auch mit Blick auf eine mögliche Ganztagsschule, diskutieren. Nun kümmere man sich auch um das Großprojekt Mehrzweckhalle. Wichtige kommunalpolitische Themen seien unter anderem der Discounter Lidl. Der Standort sei zu klein, finde sich kein größerer, werde das Unternehmen St. Blasien verlassen, sagte von Ascheraden.

Christoph von Ascheraden sprach auch das Radon Revitalbad an: Es sei wichtig für das Tourismusgeschäft und der Umsatz steige. Ein Defizit werde es immer geben, aber „den Zuschussbetrag werden wir reduzieren“. Beim Dachgeschoss im Haus des Gastes sei eine Lösung für das Brandschutzproblem gefunden und werde umgesetzt. Mit Spende werden die Freien Wähler St. Blasien den Förderverein Wildgehege (300 Euro), die Bergwacht Menzenschwand (400 Euro) und den Helferkreis Asyl (300 Euro) unterstützen.