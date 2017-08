St. Blasien Die Domstadt ist das neue Zuhause von Mischlingshund Coque

Mischlingshund Coque macht seiner Familie viel Freude. Sie gibt ihm Geborgenheit nach Aufenthalten im Tierheim.

Es ist etwas Besonderes, Tieren aus einem Tierheim mit ihren möglichen kleinen oder großen Schäden mit Liebe zu begegnen und ihnen die Geborgenheit eines Zuhauses zu geben. Coque ist etwa acht Jahre alt und ein Yorkshire-Terrier-Mischling aus dem Tierheim. Viele Gründe gibt es, Coque ins Herz zu schließen: seine Treue, Wachsamkeit und Intelligenz. Das gemeinsame Leben mit Frauchen Bärbel Kynast und Herrchen Rudi Bauer begann für ihn vor zwei Jahren. „Wir wollten einem vielleicht benachteiligten älteren Tier noch ein paar schöne Jahre schenken“, sagt Rudi Bauer.

Vorsichtshalber bellt Coque, als der Gast eintritt. Man kann ja nie wissen – schließlich ist es wichtig, Haus und Hof zu verteidigen. Das Haarkleid des kleinen Knäuels ist aus hellem Beige, seine aufmerksamen Augen sind braun. Der liebenswerte Kerl hatte kein leichtes Los. Schon mit zwei Jahren war er einer der Unzähligen in einem Tierheim, die auf ein neues Zuhause hofften. Zwei Jahre verbrachte er in einem spanischen, dann zwei Jahre in einem deutschen Heim, erzählt Bauer. Unterdessen stellt Coque neugierig seine Öhrchen hoch, legt zufrieden den Kopf zur Seite und schaut mit großen aufgeweckten Augen. Dann schmiegt er sich in sein Bettchen. Für alle Fälle nagt er an seinem darin liegenden, heiß geliebten Knochen. „Chefsache, der gehört mir“, soll sein Blick wohl heißen.

„Unser Hundchen ist ein Glücksfall, was viele nicht haben“, sind sich die Besitzer einig. „Er verträgt sich mit Hund und Katze, gehorcht aufs Wort und rennt nicht davon“, loben sie ihn. Als die beiden darüber nachdachten, war für sie klar, dass sie auch einmal einen Hund lediglich zum „normalen Umgang“ aus dem Tierheim haben wollen, erzählen sie. Zuvor lebte bei ihnen vom Welpenalter bis ans Lebensende ein Jagdhund, den sie auch für den Einsatz erzogen und ausgebildet hatten. Gesagt, getan. „Wenn man sich dann für einen von ihnen in Ruhe entscheiden will“, gibt Rudi Bauer wertvolle Tipps, „sollte man das Internet nutzen“. Hier kann man mehrere Tierheime einsehen und erhält manche Information, erklärt er.

Nach einigen im Internet verbrachten Abendstunden ist das Erste, was Bärbel Kynast sieht, als sie die Adresse eines Tierheims in den Rechner eingibt, das Bild von Coque. Daneben wird er so beschrieben: „verwahrlost, aber verwöhnt, mit Bandscheibenvorfall“. „Für mich war klar: den holen wir“, sagt die einstige Physiotherapeutin. Viele Menschen sind im Raum anwesend, als Kynast und Bauer nach vierstündiger Fahrt das Tierheim betreten. Coque kam, sah und siegte. „Er schaute sich um, rannte auf Bärbel Kynast zu, wuselte winselnd um ihre Beine und war nicht mehr wegzukriegen“, schildert Bauer die Situation gerührt. „Wir mussten ihn haben“, betont er, „allerdings handelten wir uns mit dem Kleinen auch sein Ohrenjucken und einen nicht gut ausgeheilten Bandscheibenschaden ein – und das Gejammer beim Autofahren. Manchmal bellt er uns ein wenig zu viel“, seufzt Bauer liebevoll.

Ein Überbiss, der sein Gesicht leicht entstellt, war der Grund dafür, dass er schwer vermittelt werden konnte, erfahren Kynast und Bauer im Tierheim. „Der Abschied von den Tierheimangestellten war schwer“, erinnert sich Coques Frauchen. Auch die Patenfamilie, die den Kleinen einmal in der Woche Gassi führte, war zufällig da. „Noch einmal brachte ihm die Oma ein Hühnerbein“. Doch, ist Bauer überzeugt, alle freuten sich, dass Coque ein Zuhause gefunden hat. Hunde aus Tierheimen sind Überraschungspakete und das Resultat der oftmals falschen Behandlung durch ihre Menschen. Bei Kynast wird deutlich, dass Konsequenz, Klarheit, Liebe und Vertrauen unerlässlich bei der Hundeerziehung sind. „Er war nicht unerzogen, doch auf uns prägen, das mussten schon wir machen“, meint sie und fährt fort: „Ich habe ihm deutlich gesagt, mit welchem Kommando ich was möchte.“ Der kleine König der Herzen hat das schnell aufgenommen und umgesetzt. „Wenn man wie ich schon viele Hunde hatte, bekommt man das Gefühl dafür“, weiß Kynast.

für St. Blasien und Umgebung ist das Tierheim Steinatal, Im Steinatal 2, 79761 Waldshut-Tiengen (Telefon 07741/68 40 33, E-Mail: tierheim-steinatal@t-online.de). Besuchszeitensind täglich von 16 bis 18 Uhr (Sommerzeit)/täglich von 15 bis 17 Uhr (Winterzeit) oder nach telefonischer Vereinbarung. Telefonzeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und 16 bis 17 Uhr. Infos im Internet: