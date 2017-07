St. Blasien-Menzenschwand Die Absolventen der Fürstabt-Gerbert-Schule sind nun bereit für neue Herausforderungen

50 Real- und 28 Werkrealschüler der Fürstabt-Gerbert-Schule feiern ihren Abschluss und bekommen gute Ratschläge mit auf den Weg.

Grund zur Freude über ihren Schulabschluss haben 50 Real- und 28 Werkrealschüler der Fürstabt-Gerbert-Schule: Sie alle hatten ihre Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und nahmen am Freitagabend im Rahmen der Abschlussfeier im Kurhaus Menzenschwand Abschied von Schule, Lehrern und Klassenkameraden. Rektorin Susanne Schwer übergab Preise und Belobigungen.

„Heute ist ein froher Tag“, sagte Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter. Aber der weitere Weg werde nicht nur mit Rosen gepflastert sein, es werde künftig viel mehr verlangt, fuhr er fort. Auf diesem Weg zählten nicht nur Noten, sondern auch andere Kompetenzen. „Achtet auf eure Gedanken, denn Gedanken werden zu Worten. Achtet auf eure Worte, denn Worte werden zu Handlungen. Achtet auf eure Handlungen, denn Handlungen werden zur Gewohnheiten. Achtet auf eure Gewohnheiten, denn sie werden zu eurem Charakter. Achtet auf euren Charakter, denn er wird zu Eurem Schicksal“, gab Mutter den Schülern mit auf den Weg.

Junge Menschen auf ihren Lebensweg vorzubreiten, sei eine der wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft, sagte Rektorin Susanne Schwer. Alle Mühen hätten sich gelohnt, man könne stolz auf das sein, was die Schüler geleistet hätten. Das Lernen ende nicht mit dem Schulabschluss, Lernen und Weiterbildung hielten ein Leben lang an. Aber nicht nur Fachkompetenz, sondern auch Werte, die die Basis der Gesellschaft seien, spielten eine große Rolle, sagte Schwer.

„Es war eine schöne Zeit, die wir sehr genossen haben, auch wenn es manchmal ziemlich stressig war“, lautete das Resümee der Schülersprecher. Lobend hoben sie die vielen Projekte der Schule hervor, die, wie sie sagten, den Horizont erweitert hätten. Die Klassenbücher könnten nun mit dem Vermerk „Ende gut, alles gut“, geschlossen werden, so Elternvertreterin Diana Kaiser. Ihr Rat an die Absolventen: „Nehmt euer Leben in die Hand, werdet zu Menschen, die die Lösungen suchen und ihren Weg gehen, auch wenn dieser hart erkämpft ist." Die Zeugnisse hatten die Schüler bereits am Vormittag in Anwesenheit von Lehrern und Schulleitung erhalten. Im Rahmen der Abschlussfeier nahmen zahlreiche Schüler Preise und Belobigungen aus der Hand von Rektorin Schwer entgegen. Die Verabschiedung war ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Martin Kirche in Menzenschwand vorausgegangen, er wurde vom Schulorchester unter Leitung von Jörg Philipp und der Schulband musikalisch gestaltet. Zu Abschluss versammelten sich alle Absolventen auf der Bühne, um gemeinsam das Lied „Zeit, zu gehen“ zu singen.

Die Preisträger