St. Blasien Die 14-jährige Geigerin Elizabeth Aoki spielt meisterhaft beim Klosterkonzert

Die 14-jährige Geigerin Elizabeth Aoki interpretiert beim Klosterkonzert in St. Blasien Werke von Bach, Paganini, Mozart, Tschaikowski, Gershwin und Hubay.

Als „bemerkenswert schön“ bezeichneten Zuhörer des Klosterkonzerts die Spielweise von Elizabeth Aoki. Die 14-jährige Geigerin interpretierte Werke von Bach, Paganini, Mozart, Tschaikowski, Gershwin und Hubay. Ihre Virtuosität stand außer Frage. Mit kraftvollem oder sanftem Strich variierte sie ihre Ausdruckskraft je nach Stück. Bei der "Partita Nr. 2 in d-Moll", BWV 1004 von Johann Sebastian Bach tanzten die Allemande und Courante in fließendem legato. Das Solostück als Auftakt stimmte hervorragend in einen Klangabend ein, der keine Wünsche offenließ. Die "Caprice Nr. 13" von Nikola Paganini ist ebenfalls ein virtuoses Stück. Elizabeth Aoki ließ es teilweise regelrecht kichern.

Als Ersatz für den erkrankten Pianisten Andrey Vinichenko konnte Jennifer Yu Han-Wen gewonnen werden. Die Pianistin spielt bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier. Sie stammt aus Taiwan und ist freiberuflich tätig. In Wolfgang Amadeus Mozarts "Sonate Nr. 1", KV 301 in G-Dur ergänzten sich die beiden Musikerinnen hervorragen. Sie duettierten oder standen einander Rede und Antwort. Die beiden Sätze Allegro con Spirito und Allegro rissen die Zuhörer zu Begeisterungsrufen hin. Aokis Intervallsprüge und rasche Läufe waren dabei meisterhaft gestaltet.

Die junge Studentin an der berühmten Jullliard Music School in New York spielte mit einer Reife, die weit über ihrem Alter anzusiedeln ist. Kein Wunder, dass sie beim ersten Internationalen Musiktektur Festival 2016 in St. Blasien einen ersten Preis erhalten hatte. Peter Tschaikowskis "Melodie" schmeichelte den Ohren. Gershwins "Drei Preludes für Violine und Klavier" forderten auch die Pianistin Han-Wen besonders heraus. Sie passte ihre Anschläge der Violine so gut an, dass sie mit dem Spiel der jungen Geigerin förmlich verschmolz und dabei eine vollkommene Einheit entstand. Bei Hubays "Carmen-Fantasie" malten die Themen Bilder. Welches Stück des Programms der Höhepunkt war, lässt sich nicht sagen. Die Zuhörer erklaschten sich zwei Zugaben. Ein bemerkenswert schöner Musikabend fand allzu früh ein Ende.